На Старый Новый год готовили "Щедрую кутью", которая отличалась добавлением молока, смальца, сала или масла. / pixabay.com

Старый Новый год или Василий день 2022: традиции и обычаи посевания

Старый Новый год или Василий день 2022: традиции и обычаи посевания

Святого Василия считают покровителем земледелия.

14 января — Старый Новый год в Украине. Также День 14 января также называют день Василия или день Святого Василия. Он считался покровителем земледелия. Предшествует Старому Новому году Щедрый вечер или Меланки 13 января.

Заметим, что Василий Великий – архиепископ Кесарии Каппадокийской в Малой Азии, выдающийся церковный деятель, один из Отцов Церкви, христианский святой. Ему приписываются изобретение иконостаса и составление литургии Василия Великого.

Накануне для Святого Василия в Украине щедруют, в сам Василев день принято посевать. На праздник принято готовить щедрую кутью и гадать. По приметам, в этот день на дому обязательно нужно иметь денежный запас и не давать взаймы.

Важнейшей традицией Старого Нового года является посеяние. Посевать начинают с самого утра до восхода солнца, преимущественно мальчики или мужчины. Есть примета, что первым в дом в этот день должен зайти мужчина.

Как пишет известный украинский этнограф Василий Скуратовский в книге "Месяцелик", в тех селах, где была церковь, засевали после утренней службы, а где не было — на рассвете. Родители будили своих сыновей (традиционно засевали только мальчики, а девочки только щедровали). Одеться, дети брали специально выплетенную рукавицу, наполняли ее зерном и, став перед образами, засевали свой дом.

Родители одаривали ребят деньгами, и тогда они, начиная с крайнего дома, обегали соседские дома. Каждый пытался первым засеять и получить лучший подарок. Опаздывающим давали только блины и пироги. Следовательно, за детьми бегали псы, которых подкармливали юные посевальщики.

Первых посевальщиков хозяйка сажала на пороге и разувала, чтобы дома лучше куры неслись, а хозяин тем временем шел с кочергой в сад и сгонял кур, чтобы начинали скорей нестись.

В этот день считалось честью приветствовать всех Василей. Кое-где выносили во двор дидуха и сжигали его, что символизировало начало Нового года.

На Полесье существовал региональный обычай — так называемое "сеяние пастухов". Подростки, которые пасли или же провозглашались отпасть в новом роте скот, накануне навещали своих хозяев. По обычаю, посевальников, как и щедрователей, принимали охотно. Подарком были прибережены с осени яблоки, орехи, тыквенные или подсолнечные семена и т.д.

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Засевать жилье годилось только ржаным зерном (в редких случаях — пшеничным). Другие злаковые не использовались; это уже теперь нередко наблюдаем надругательство над древним обрядом, когда засевают горохом, любой другой крупой, в том числе и манкой. Все это нивелирует давнюю традицию. Засевщик должен разборчиво продекламировать поэтическую поговорку-пожелание. Особенно ценились самые оригинальные.

Также очень большое внимание уделяется приметам в этот день: например, если в Васильев день ясная погода и многие звезды на небе – хорошо уродятся ягоды, если вьюга – орехи, а когда лежит на деревьях – можно ожидать хороший урожай мед.

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