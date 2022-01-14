В Одесі замурували котів у підвалі будинку: хто їх врятував 

Тварин годувала містянка.
В Одесі двох котів закрили у підвалі житлового будинку. Тварини перебували там два місяці.
Про це повідомили у місцевому Телеграм-каналі.
У повідомленні йдеться, що коти буквально сиділи там за ґратами. Одна з літніх місцевих мешканок кидала їм їжу. Але воду передати не могла, бо отвори надто вузькі.
Зі слів жінки, у ЖЕК не реагували на звернення. Після громадського резонансу до місця приїхали добровольці, які допомогли нещасним тваринам вибратися з полону.
Нагадаємо, в Одесі двоє чоловіків та дівчина врятували пса, який впав в щілину між двома будинками і не міг самостійно вибратися звідти впродовж тижня.
А у Херсоні дівчина хотіла зняти з дерева кота, але не змогла злізти на землю. Їй допомогли рятувальники.
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