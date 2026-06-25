Крымский мост упадет без удара: какая сила ежедневно незаметно разрушает опоры

Крымский мост / © Associated Press

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Незаконно построенный крымский мост находится под постоянным разрушительным влиянием подземных толчков. Каждое, даже незначительное землетрясение в регионе постепенно уничтожает опорные конструкции сооружения, накапливая критические повреждения.

Об этом в комментарии УНИАН заявил директор Института геофизики Национальной академии наук Украины Александр Кендзера.

По словам ученого, Керченский пролив расположен в крайне нестабильной тектонической зоне с большим количеством разломов и трещин. Это создает специфические условия для почв, на которых держится вся переправа.

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«Опоры моста стоят на твердых грунтах, но эти почвы обладают способностью разжижаться. Старая зона, много трещин. Каждое происходящее землетрясение, даже не очень большое, вкладывает свою энергию в вопрос разрушения опор моста», — подчеркнул Кендзера.

Эксперт добавил, что наибольшую опасность для объекта представляют именно локальные сейсмические процессы. Конструкция может серьезно пострадать даже при невысокой магнитуде толчков, если они возникнут непосредственно в месте стыка тектонических плит.

«Может быть не сильное землетрясение, но так выпадет, что объект стоит на взаимном движении двух тектонических плит», — пояснил специалист.

Накопительный эффект: статистика сейсмической активности

Главная опасность состоит в том, что мост страдает от продолжительного негативного влияния. Разрушение не обязательно должно произойти мгновенно — прочность конструкции тает с каждым колебанием земной коры. В 2025 году в Крымском регионе было зафиксировано 91 землетрясение. То, что сооружение до сих пор держится, ученые объясняют исключительно прочностным запасом, который постепенно исчерпывается из-за накопительного эффекта.

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Российские оккупанты при проектировании переправы пытались учесть сейсмические карты и угрозу сильных подземных толчков, однако просчитать все риски в зоне многочисленных разломов невозможно. Слабые местные колебания вызывают опасные движения земной коры, разжижающие среду под фундаментом опор.

Возможно ли спрогнозировать катастрофу

Несмотря на современное развитие технологий, точно определить дату или точное время будущего мощного землетрясения в Черном или Азовском морях не способна ни одна лаборатория мира.

«Никто в мире не может одновременно прогнозировать время и силу прохождения ближайшего землетрясения», — подытожил директор Института геофизики.

Для надежной защиты масштабных инженерных сооружений необходимо подробно знать, как именно будут колебаться грунты непосредственно под объектом, что позволяет провести дорогостоящее укрепление. Однако скрытые процессы в недрах вокруг Крымского моста продолжают работать против его продолжительного существования.

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Землетрясение в Крыму — последние новости

Напомним, утром 24 июня у побережья временно оккупированного Крыма произошло землетрясение магнитудой 3,1 балла по шкале Рихтера. Эпицентр подземных толчков зафиксировали по координатам 44,43 ° северной широты и 33,41 ° восточной долготы. По классификации землетрясение относится к категории неощутимых.

К слову, утром 22 июня Крым также всколыхнула серия из четырех землетрясений магнитудой от 3,3 до 3,8 по шкале Рихтера. Эпицентры толчков зафиксировали в Черном море недалеко от Севастополя. Местные жители сообщали о панике и ощутимых колебаниях, от которых шатались стены домов.

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