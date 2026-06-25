Врач предостерег от популярных способов охлаждения во время жары: какая альтернатива

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Врач предупредил, что некоторые распространенные способы охлаждения в жару могут не помочь. Это, наоборот, может повысить риск теплового удара.

Об этом пишет Mirror.

Не торопитесь снимать рубашку

По словам медика неотложной помощи Ахмеда, многие люди во время сильной жары стремятся максимально раздеться. Однако это не всегда верное решение.

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«Если снять рубашку, тело окажется под прямыми солнечными лучами и станет поглощать больше тепла», — объяснил врач.

Он советует оставлять на себе легкую хлопчатобумажную одежду, которая защищает кожу от солнца. Также специалисты рекомендуют носить светлую, свободную одежду с длинными рукавами и шляпы с широкими полями.

Прыжок в холодную воду может быть опасен

Еще один популярный способ охладиться – погружение в холодную воду. Однако резкий перепад температур может спровоцировать холодовой шок.

"Внезапное погружение в холодную воду может вызвать спазм мышц и создать риск утопления", - предостерег врач.

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Специалисты отмечают, что вода температурой ниже 15 градусов может повлечь затруднение дыхания, попадание воды в легкие и даже повысить риск сердечного приступа.

Доктор Ахмед рекомендует использовать прохладные компрессы, влажные полотенца или пакеты со льдом, прикладывая их во подмышки, на спину или бедра. В то же время он отмечает, что охлаждать организм нужно постепенно. Слишком быстрое понижение температуры тела может нарушить терморегуляцию и даже спровоцировать переохлаждение.

Раньше говорилось, что в жару собаки особенно уязвимы к перегреву и тепловому удару , поэтому владельцам важно избегать прогулок в самые «горячие» часы дня. Ветеринары советуют всегда обеспечивать животному доступ к свежей воде и прохладному месту отдыха. Также опасно оставлять собаку даже на короткое время в закрытом автомобиле, где температура стремительно растет. Среди распространенных ошибок хозяев – чрезмерные физические нагрузки и игнорирование признаков перегрева, таких как тяжелое дыхание, вялость и потеря координации.

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