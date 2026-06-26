Уничтожил целую роту россиян, будучи в осаде: история пехотинца, который пять месяцев держал позицию в полном окружении

Лейтенант Виктор Свистун с исковым «Бумером» / © Українська правда

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Пять месяцев в полном окружении, ближние бои на расстоянии 5 метров, ампутация конечности буду собрать обычным ножом и более сотни уничтоженных кафиров. История 37-летнего лейтенанта 108-й отдельной Кодакской бригады ТРО Виктора Свистуна позывным «Бумером» поражает своей сверхчеловеческой стойкостью.

Офицер и его группа оказались в глухой осаде в одном из населенных пунктов в Запорожском направлении сразу после Нового года. Прорваться к своим бойцам удалось только в начале июня 2026 года. Об этом говорится в статье «Украинской правды».

«Цена моей жизни должна быть высокой»

Виктор Свистун — опытный военный. До полномасштабного вторжения он служил в спецподразделении «Циклон», где боролся с антитеррором, а в 2022 году сознательно перевелся в пехоту, стремясь на тяжелых участках фронта. Когда россияне зажали его группу в деревне и предложили сдаться, офицер даже не рассматривал такой вариант.

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«Я подумал: если все идет к тому, что меня убьют, то цена моей жизни для врага должна быть очень высока. Я должен уничтожить максимальное количество противника», — вспоминает лейтенант.

По словам «Бумера», бои шли на катастрофически коротких дистанциях — в среднем 5–7 метров. Во время стрелковых стычек офицер ставил засечки на примере автомата. Когда их количество перевалило за 100, он просто перестал считать. За ликвидацию «Бумера» российское командование объявило охоту, передавая данные по рациям.

Ампутация ножом и выживание на фазанах

Условия в окружении были экстремальными. Враг постоянно выжигал позиции фосфором, травил газом и атаковал минометами и FPV-дронами. Были периоды полного голода, когда бойцам приходилось ловить фазанов и практически сырыми обжаривать их на окопных свечах. Однако самым тяжелым испытанием стало спасение раненого товарища — штурмовика «Кочерги» из 225 ОШБ.

Из-за невозможности снять турникет у бойца началась гангрена. Виктору пришлось в одиночку, в полевых условиях, ампутировать побратить руку к локтю с помощью обычного ножа.

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Кроме того, «Бумер» сам доставал осколки из собственного тела мультитулом, а уже после выхода из осады врачи обнаружили в его бедре пулю, которую военный сначала принял за обычный фурункул.

«Недавно из меня вытащили пулю. Я даже не знал, что она рикошетом залетела мне в бедро. Нам сбрасывали медикаменты, антибиотики, обезболивающие, и, видимо, потому мышца не воспламенялась. А когда я вышел (с позиции, из окружения — ред.), через несколько дней началось воспаление в ноге. Я сначала думал, что это фурункул, а оказалось пуля. Я даже не могу сказать, когда именно она там могла оказаться, потому что у нас было очень много контакта с врагом», — рассказал воин.

Снабжение БК и технической воды группе периодически обеспечивали украинские тяжелые дроны-бомбардиры Vampire и Nemesis, которые также сбрасывали дополнительные батареи для зарядки раций.

Лейтенант Виктор Свистун с исковым «Бумером» / © Українська правда

Легендарный прорыв: 60 километров в форме врага

Успешную операцию по эвакуации командование разработало в начале июня. Перед уходом «Бумер» тщательно заминировал всю позицию противотанковыми и противопехотными минами.

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Чтобы пробиться через плотные боевые порядки окупантов, украинские защитники пошли на уловки: они переоделись в трофейную российскую форму. Выдавали себя за враждебную ДРГ и двигались исключительно тайными тропами противника. Через шесть дней бойцы пешком преодолели примерно 60 километров зигзагами через поля и посадки, избегая прямых огневых контактов.

В настоящее время лейтенант Виктор Свистун находится на реабилитации. Несмотря на перенесенные ужасы, офицер подчеркивает, что его уверенность в победе сейчас даже больше, чем в 2022 году, ведь он собственными глазами увидел низкий боевой дух и колоссальные потери российской армии.

После восстановления «Бумер» планирует вернуться в строй, чтобы передавать свой уникальный боевой опыт новобранцам.

Ранее мы писали о том, как медсестра уничтожила кафиров выстрелом из гранатомета и спасла подразделение от окружения.

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