Взрыв. / © Associated Press

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Посреди дня 26 июня во время воздушной тревоги РФ нанесла баллистический ракетный удар по Полтавской области.

Об этом сообщил Полтавской областной военной администрации Виталий Дьяковнич.

«Зафиксировано попадание вражеской ракеты в Миргородском районе», — подчеркнул он.

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По словам чиновника, по предварительным данным, обращений по травмированным в экстренные службы не поступало. Информацию о последствиях атаки устанавливают.

Как сообщалось, сегодня утром в Украине объявлена воздушная тревога из-за угрозы ракетного удара. Стало известно о пуске баллистической ракеты в направлении Полтавской области.

Напомним, ночью ракеты и дроны массированно ударили по городу Кременчуг. оккупанты попали по промышленным объектам. В результате атаки произошло частичное отключение света в районе.

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