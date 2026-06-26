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- Украина
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Посреди дня РФ запустила баллистику: есть попадания — первые детали
По данным властей, произошло попадание российской ракеты, но последствия уточняют.
Посреди дня 26 июня во время воздушной тревоги РФ нанесла баллистический ракетный удар по Полтавской области.
Об этом сообщил Полтавской областной военной администрации Виталий Дьяковнич.
«Зафиксировано попадание вражеской ракеты в Миргородском районе», — подчеркнул он.
По словам чиновника, по предварительным данным, обращений по травмированным в экстренные службы не поступало. Информацию о последствиях атаки устанавливают.
Как сообщалось, сегодня утром в Украине объявлена воздушная тревога из-за угрозы ракетного удара. Стало известно о пуске баллистической ракеты в направлении Полтавской области.
Напомним, ночью ракеты и дроны массированно ударили по городу Кременчуг. оккупанты попали по промышленным объектам. В результате атаки произошло частичное отключение света в районе.