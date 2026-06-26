Что делать с аллиумами после цветения / © Credits

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Аллиумы по праву считаются фаворитами современных ландшафтных дизайнеров и занятых жительниц мегаполисов. Поскольку это одни из лучших засухоустойчивых растений, они являются идеальным выбором для солнечных участков или для тех, у кого из-за постоянных командировок и активного образа жизни нет времени ежедневно бегать с лейкой вокруг грядок. К сожалению, аллиумы — не цветы позднего лета. В июне их роскошные фиолетовые оттенки начинают блекнуть.

Когда пышное цветение заканчивается, большинство из нас допускает классическую ошибку — срезает соцветия на автопилоте и пытается сохранить идеальный вид клумбы. Однако садовод Иш Камран уверяет, что правильный уход за аллиумами «после» — это простое искусство, требующее минимум усилий.

Главная ошибка садоводов

Вопрос о том, стоит ли обрезать головки аллиумов сразу после цветения, часто вызывает споры. Однако Иш придерживается однозначного мнения — оставьте их в покое. Многие люди совершают ошибку, срезая аллиумы сразу после того, как они отцвели, но лучшее, что вы можете сделать, — просто позволить им естественным образом пожелтеть и стать коричневыми.

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Пока стебель самостоятельно высыхает, луковица в земле накапливает ценные питательные вещества для следующего сезона. Только когда растение полностью приобретет соломенно-коричневый цвет, его можно срезать у самого основания. После этого у вас есть два варианта: либо выкопать луковицу, либо оставить её в земле до следующего года. Эксперт отмечает, что они прекрасно зимуют в почве: его собственный аллиум успешно цветет уже третий год подряд без каких-либо выкопок.

Как вырастить аллиумы из семян

Если вы мечтаете создать стильный засухоустойчивый сад в средиземноморском стиле и ищете весенние акценты, увядшие соцветия аллиумов станут для вас бесплатным источником посевного материала. На месте фиолетовых лепестков образуются красивые мелкие семенные коробочки.

Сбор семян:

Подождите, пока семенная головка на цветке полностью высохнет на солнце. Срежьте её и положите в обычный коричневый бумажный пакет. В пакете соцветие высохнет еще больше, станет хрустящим и само по себе выпустит сотни маленьких семян аллиума. Примерно через месяц собранные семена можно высаживать сразу в открытый грунт.

В этом деле понадобится терпение. Не ожидайте увидеть высокие фиолетовые шары даже через год. Аллиумам, выращенным из семян, требуется около 2–3 лет, чтобы укорениться и сформировать полноценный цветущий луковицу, однако результат точно стоит ожидания.

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Растения — друзья

Если вы только планируете дизайн своего огорода или клумбы на следующий сезон, обратите внимание на концепцию совместимости растений. У декоративных аллиумов есть замечательные родственники, которые станут прекрасными компаньонами на грядках, например, обычный репчатый лук и чеснок. Помимо визуальной гармонии текстур, такое соседство помогает естественным образом отпугивать вредителей от других растений.

Красота декоративного аллиума не исчезает вместе с его фиолетовым цветом. Высушенные коричневые текстурные шары на высоких стеблях выглядят невероятно стильно на клумбе, кроме того, таким образом вы поддерживаете тренд на естественные, слегка дикие сады.

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