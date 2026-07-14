Ці напої після вечері можуть сприяти здоровому травленню: що радить дієтолог

Які напої пити після вечері для кращого травлення / © pexels.com

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Після вечері багато хто автоматично наливає собі чай, каву чи солодкий напій, однак не всі замислюються, як такий вибір позначається на роботі травної системи. Дієтологи зазначають, що одні напої можуть сприяти кращому травленню, тоді як інші, особливо за наявності кислотного рефлюксу, здатні викликати неприємні симптоми.

Про це повідомило видання Verywell Health.

За словами фахівців, найкращим варіантом після вечері залишається звичайна питна вода. Вона допомагає підтримувати водний баланс, бере участь у процесі перетравлення їжі та сприяє її просуванню травним трактом. Водночас експерти наголошують, що наразі немає наукових підтверджень переваг лужної, демінералізованої чи насиченої киснем води над звичайною.

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Дехто віддає перевагу теплій воді або додає до неї лимон. Проте це питання смаку, а не доведеної користі. Ба більше, людям із кислотним рефлюксом лимонна вода може не підійти, адже її кислотність здатна посилювати неприємні відчуття.

Корисним після їжі може бути й чай. Дослідження свідчать, що зелений, чорний та улун позитивно впливають на кишковий мікробіом. Трав’яні чаї, зокрема ромашковий та імбирний, нерідко рекомендують у разі здуття живота, нудоти чи нетравлення, оскільки вони можуть допомогти зменшити дискомфорт.

Людям, які страждають на кислотний рефлюкс, дієтологи радять звернути увагу на знежирене або рослинне молоко. Такі напої можуть тимчасово полегшити подразнення стравоходу. Водночас жирне молоко, навпаки, здатне посилювати прояви рефлюксу. Якщо ж обирати рослинні альтернативи, варто надавати перевагу варіантам без доданого цукру.

Окремі фруктові й овочеві соки також можуть бути корисними для травлення. Фахівці рекомендують морквяний, кавуновий соки або їхні поєднання з імбиром. Вони містять вітаміни та інші біологічно активні сполуки й часто легше переносяться травною системою. Крім того, сік чорносливу вважають джерелом клітковини, яка підтримує здоров’я кишківника.

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Натомість цитрусові соки — апельсиновий, грейпфрутовий — а також томатний сік можуть провокувати або посилювати симптоми кислотного рефлюксу. З цієї ж причини деяким людям варто відмовитися і від води з лимоном.

До продуктів, які можуть позитивно впливати на кишківник, експерти також зараховують комбучу та кефір. Обидва напої містять пробіотики, однак їхній ефект проявляється не миттєво після вечері, а за регулярного споживання. Купуючи такі продукти, дієтологи радять уважно перевіряти склад, оскільки окремі виробники додають значну кількість цукру.

Є й напої, від яких після вечері краще утриматися. Насамперед це алкоголь, який подразнює слизову оболонку шлунка та може посилювати рефлюкс. До небажаних також належать кава й інші кофеїновмісні напої, солодка газована вода та кислі фруктові соки.

Фахівці наголошують, що на травлення впливає не лише те, що людина п’є. Вони рекомендують після вечері 15–20 хвилин прогулятися. Така звичка може сприяти швидшому травленню, зменшенню здуття, допомагати контролювати рівень цукру в крові та підтримувати здорову масу тіла.

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Також дієтологи радять не лягати відразу після їжі, адже це підвищує ризик посилення симптомів рефлюксу. Не менш важливо контролювати рівень стресу, який також здатний негативно позначатися на роботі травної системи. Для цього можуть бути корисними медитація, йога, дихальні вправи чи інші техніки розслаблення.

Ще одна порада — вести харчовий щоденник. Він допомагає відстежувати, які продукти або напої викликають дискомфорт, і за потреби скоригувати раціон разом із лікарем чи дієтологом.

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