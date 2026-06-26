5 чаїв, які можуть захистити серце та допомогти знизити холестерин

Чай / © Фото з відкритих джерел

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Чай може стати корисним доповненням до здорового способу життя для людей із підвищеним рівнем холестерину. Найбільше наукових доказів наразі має зелений чай, однак певний позитивний вплив можуть мати також білий, чорний, улун і деякі трав’яні чаї.

Про це повідомив фармацевт, посилаючись на результати клінічних досліджень, передає видання Verywell Health.

Водночас фахівці наголошують: чай не замінює лікування, призначене лікарем, а лише може доповнювати його.

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Справжній чай виготовляють із рослини Camellia sinensis. До нього належать зелений, білий, чорний чай та улун. Вони містять кофеїн і відрізняються способом оброблення. Натомість трав’яні чаї готують з інших рослин, і більшість із них не містить кофеїну.

Найбільше доказів щодо користі для рівня холестерину має зелений чай. За даними огляду 31 клінічного дослідження, його регулярне вживання пов’язане зі зниженням загального холестерину та рівня «поганого» холестерину ЛПНЩ. Також є дані, що зелений чай може впливати на рівень тригліцеридів, однак це потребує додаткового вивчення.

Білий чай також багатий на антиоксиданти-катехіни. У дослідженні за участю 54 дорослих з ожирінням він сприяв зниженню загального холестерину, ЛПНЩ і тригліцеридів. Водночас дослідники зазначають, що для підтвердження ефекту необхідні масштабніші дослідження.

Щодо чорного чаю, наукові дані поки що менш переконливі. Окремі клінічні випробування показали незначне зниження загального холестерину та ЛПНЩ, однак доказів поки недостатньо, щоб рекомендувати його як засіб для боротьби з високим холестерином.

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Певний позитивний ефект також продемонстрував чай улун. Дослідження свідчать, що він може сприяти підвищенню рівня «хорошого» холестерину ЛПВЩ, а також бути пов’язаним зі зниженням загального холестерину та ЛПНЩ.

Серед трав’яних чаїв перспективними вважаються напої з гібіскуса та меліси. За результатами невеликих клінічних досліджень, чай з гібіскуса сприяв зниженню рівня ЛПНЩ, а чай із меліси, який учасники вживали двічі на день, допоміг зменшити загальний холестерин і тригліцериди у жінок із певним порушенням серцевого ритму.

Фахівці зазначають, що в дослідженнях використовували різні схеми вживання чаю — від двох до п’яти чашок на день залежно від виду напою. Однак універсальної рекомендованої кількості для зниження холестерину наразі не існує.

Попри потенційну користь, чай підходить не всім. Напої, що містять кофеїн, можуть викликати тривожність, безсоння, головний біль, розлади шлунка чи інші побічні реакції. Трав’яні чаї також здатні взаємодіяти з лікарськими препаратами та в окремих випадках спричиняти небажані наслідки.

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Тому перед регулярним вживанням чаю або рослинних добавок із лікувальною метою фахівці радять проконсультуватися з лікарем, фармацевтом або дієтологом.

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