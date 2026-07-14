Ці продукти можуть допомогти знизити ризик деменції: що з’ясували науковці

Ягоди, чай і кава можуть підтримувати здоров’я мозку / © Getty Images

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Ягоди, чай, кава, какао та оливкова олія першого віджиму можуть позитивно впливати не лише на загальний стан здоров’я, а й підтримувати роботу мозку. Таких висновків дійшли науковці Університету Земмельвайса, які проаналізували результати великої кількості досліджень. На їхню думку, природні рослинні сполуки — поліфеноли — можуть сприяти здоровому старінню мозку та впливати на механізми, пов’язані з розвитком хвороби Альцгеймера й інших нейродегенеративних захворювань.

Про це повідомило видання Egeszseg Kalauz.

Під час аналізу дослідники врахували дані лабораторних експериментів, клінічних випробувань, популяційних досліджень, а також робіт за участю тварин, які стосувалися впливу поліфенолів на організм і нервову систему.

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Поліфеноли є природними біоактивними речовинами рослинного походження. Вони містяться в ягодах, чаї, каві, какао, оливковій олії першого віджиму, а також у багатьох овочах і фруктах. Хоча ці сполуки не належать до незамінних поживних речовин, як-от вітаміни чи мінерали, вчені зазначають, що вони можуть бути корисними завдяки своїм біологічним властивостям.

Після узагальнення наявних даних автори дійшли висновку, що поліфеноли можуть підтримувати роботу нервових клітин завдяки антиоксидантним і протизапальним властивостям. На думку дослідників, вони здатні послаблювати окремі процеси, які пов’язують зі старінням мозку та розвитком нейродегенеративних захворювань, зокрема хвороби Альцгеймера.

Зазначається, що середземноморський тип харчування передбачає високий вміст овочів, фруктів, бобових, цільнозернових продуктів, риби, а також оливкової олії, яка містить поліфеноли. Водночас дієту MIND створили спеціально для підтримки здоров’я мозку. Вона передбачає регулярне вживання зелених листових овочів і ягід, а також радить скоротити споживання червоного м’яса, вершкового масла, сиру, солодощів, смаженої їжі та фастфуду.

У роботах, які увійшли до аналізу, найчастіше досліджували дію окремих поліфенолів. Серед них — епігалокатехін галат (EGCG), що є головним антиоксидантом зеленого чаю, пігменти ягід, флаваноли какао та куркумін — природний пігмент куркуми. Усі ці речовини є звичними компонентами рослинної їжі.

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«Поліфеноли не є панацеєю, але дослідження показують, що вони можуть бути перспективним інструментом для підтримки здорового старіння мозку. Однак акцент робиться не на харчових добавках, а на різноманітному раціоні, багатому на рослинну їжу», — наголосила керівниця дослідження, доцентка Інституту профілактичної медицини та громадського здоров’я Університету Земмельвайса Моніка Фекете.

Дослідники також звернули увагу на роль кишкової мікрофлори. За їхніми словами, значна частина поліфенолів не засвоюється організмом у первинному вигляді. Натомість їх перетворюють бактерії, що мешкають у кишківнику, на інші сполуки, які можуть впливати на запальні процеси, енергетичний обмін у клітинах і роботу нервової системи.

Водночас учені наголошують, що склад кишкової мікробіоти у кожної людини відрізняється. Через це однаковий раціон може давати різний біологічний ефект.

«Це може допомогти нам зрозуміти, чому однакова дієта не має однакового ефекту на всіх. У майбутньому персоналізоване харчування може сприяти кращому розумінню того, хто може отримати найбільшу користь від дієти, багатої на поліфеноли», — зазначила перша авторка дослідження, доцентка Інституту профілактичної медицини та громадського здоров’я Університету Земмельвайса Ноемі Мозес.

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За оцінками Всесвітньої організації охорони здоров’я, нині у світі понад 55 мільйонів людей живуть із деменцією. Очікується, що в майбутньому ця цифра лише зростатиме. Саме тому вчені дедалі активніше досліджують чинники способу життя, зокрема особливості харчування, які можуть допомагати підтримувати здоров’я мозку та зменшувати ризик когнітивного погіршення.

Водночас автори дослідження підкреслюють, що нині доказів недостатньо, аби рекомендувати окремі продукти чи поживні речовини як засіб профілактики деменції. На їхню думку, вирішальне значення має не окремий продукт, а загальна якість щоденного раціону.

Науковці зазначають, що менш оброблена їжа з високим вмістом овочів, фруктів, ягід, клітковини, риби та олійного насіння може сприяти здоровому старінню мозку й підтриманню когнітивних функцій.

Нагадаємо, вечірній хронотип може бути пов’язаний не лише з режимом сну, а й із ризиком ожиріння. Дослідники виявили, що нічні сови мають менш сприятливі метаболічні показники, навіть якщо споживають приблизно однакову кількість калорій.

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