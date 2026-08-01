Місячний гороскоп на 3–9 серпня: що рекомендується робити кожного дня тижня

Місяць / © Credits

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Дослухавшись до рекомендацій небесних тіл і, насамперед, супутника Землі — Місяця, що впливає не лише на припливи та відливи, а й на наше життя, — можна досягти грандіозних успіхів у будь-якій сфері та уникнути прикрих — а подекуди й непробачливих — помилок, що можуть дорого нам коштувати. Що треба, а що небажано робити кожного дня цього тижня — від 3 до 9 серпня.

Понеділок, 3 серпня

Цей день наповнений потужною позитивною енергією, що спонукає до реалізації будь-яких — навіть найскладніших — проєктів. Слід скористатися сприятливими обставинами, щоб виконати підвищену професійну норму. Цей час також підходить для розвитку романтичних стосунків — можна домовлятися про побачення, зізнаватися в коханні, робити пропозиції руки й серця. Не варто дослухатися до людей, які переконуватимуть нас відмовитися від власної точки зору на користь чужої: згодом про це доведеться пошкодувати.

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Вівторок, 4 серпня

День мудрості та нових знань, сприятливий для будь-якої розумової та інтелектуальної діяльності, спрямованої, зокрема, й на здобуття матеріальних благ. Удача також усміхнеться тим, хто навчається або навчає інших — нова інформація добре засвоюється та передається тим, хто її потребує. Не меншу увагу варто приділити побутовим і господарським клопотам, які ми довгий час відкладали на потім — сьогодні настав час зайнятися наведенням ладу та затишку у власному домі.

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Середа, 5 серпня

День, коли будь-яка дрібниця може порушити душевну рівновагу, а настрій надовго зіпсується. Не рекомендується з’ясовувати стосунки з близькими людьми, це може призвести до тривалого й серйозного — аж до розриву — конфлікту. Не варто також втручатися у з’ясування стосунків між іншими людьми: допомогти їм не вдасться, а ось стати винуватцем сварки — цілком можливо.

Четвер, 6 серпня

Непростий день, під час якого, щоб отримати нове, доведеться відмовитися від старого. Відійти від минулого — навіть дуже дорогого для нас — буде дуже важко, але це необхідно зробити заради майбутнього. Ще одна ознака дня — підвищена агресивність, яку демонструватимуть навіть найспокійніші й найстриманіші люди — не варто реагувати на емоційні спалахи інших, та й самим важливо тримати себе в руках.

П’ятниця–субота, 7–8 серпня

25-й місячний день, що триває майже дві доби, ідеально підходить для втілення в життя грандіозних — наполеонівських — планів. У цей час не варто бути скромними: проєкти, які належить втілити в життя, мають бути по-справжньому колосальними. Якщо взятися за роботу саме в цей час, обставини для їх реалізації складуться максимально сприятливо. Головне в цей день — не боятися перешкод, які із завидною наполегливістю можуть виникати на нашому шляху: вони не такі серйозні, як здається, і за умови рішучих дій розсиплються самі собою.

Неділя, 9 серпня

Непростий і напружений день, протягом якого конфлікти виникатимуть буквально з нізвідки. Якщо брати участь хоча б у деяких із них, можна втратити енергію, призначену для суто мирних цілей — насамперед, для домашніх справ. Перш ніж втручатися у з’ясування стосунків з кимось, подумайте, чи варто це того. Важливі рішення варто відкласти на кілька днів — сьогодні ж велика ймовірність того, що необ’єктивно оцінені обставини, в результаті, призведуть до помилкових висновків.

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