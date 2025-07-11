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Волынская трагедия: что сказал Дуда в День памяти в Польше
В Польше впервые официально почтили память жертв Волынской трагедии. Президент Анджей Дуда заявил, что тогда были «убиты поляки только за свою национальность».
В пятницу, 11 июля, Польша впервые официально отметила День памяти жертв Волынской трагедии. Президент Анджей Дуда выступил с заявлением. Он вспомнил массовые убийства поляков в 1943 году, отметив, что тогда были «убиты поляки только за свою национальность».
Об этом он заявил в соцсети X.
«Беззащитные жертвы» и право на достойное погребение
Дуда отметил, что «от рук украинских националистов погибли наши беззащитные земляки — обычные люди, гражданские, невинные жертвы, которых часто убивали в церквях во время воскресных месс».
Президент Польши также подчеркнул, что страна «вправе знать, где похоронены жертвы, чтобы почтить их память, помолиться на могилах и поставить свечи». Он добавил, что право на достойное прощание является важной частью примирения.
Анджей Дуда призвал к «искренним и зрелым отношениям между украинцами и поляками, которые должны строиться на исторической правде». Он подытожил: «Память и правда не должны разъединять, если ведут к общему пониманию, примирению и заботе об общем будущем».
Это заявление подчеркивает стремление Польши к памяти жертв, одновременно подчеркивая важность примирения и строительства будущих отношений между двумя народами на основе исторической правды.
Напомним, Волынская трагедия или «Волынская резня», как ее называют в Польше, произошла в 1943 году на Волыни. В Польше рассматривают ее отдельно от остальных событий Второй мировой войны и предвоенного периода.
Польский президент Анджей Дуда заявил, что большая часть украинского общества не знает истории Волынской трагедии, и выразил возмущение, что в Украине его встречают люди с «повязками в бандеровских цветах».
А во время разговора с Владимиром Зеленским Анджей Дуда получил от него искреннее признание незнания о Волынской трагедии и преступлениях против поляков, ведь, по словам Зеленского, «этому не учили в школе».