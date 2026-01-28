- Дата публікації
День ангела 28 січня: кого та як вітати з іменинами
28 січня 2026 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.
Хто святкує день ангела 28 січня
28 січня 2026 року привітайте з іменинами Володимира, Георгія, Ольгу.
Володимир — старонімецьке походження, означає «володіє світом». В дитинстві спокійний, вихований. В дорослому віці стає комунікабельним, доброзичливим.
Георгій — давньогрецьке ім’я, перекладається як «землероб». В дитинстві розумний, схильний жити в вигаданому світі. В дорослому віці стає емоційним, ранимим.
Ольга — скандинавське коріння, тлумачиться як «свята». В дитинстві завзята, м’яка. В дорослому віці стає чуйною, завжди допоможе у скрутну хвилину.
День ангела 28 січня — душевні привітання в прозі
Вітаю тебе з днем ангела! Нехай твій охоронний ангел завжди оберігає тебе, дарує спокій у серці, радість у душі та світлі моменти у житті. Бажаю, щоб кожен день був наповнений теплом, усмішками та добром.
***
З днем ангела! Бажаю, щоб твій небесний покровитель завжди був поруч, підтримував у складні моменти і надихав на великі справи. Хай життя буде щедрим на щастя, здоров’я та гармонію.
***
Нехай твій ангел-охоронець завжди крокує поруч, оберігає від негараздів і дарує світло навіть у найтемніші дні. Бажаю тепла в душі, радості в серці та здійснення найпотаємніших мрій.
***
Вітаю з днем ангела! Нехай твій ангел завжди підказує правильні рішення, охороняє від усіх бід і наповнює твоє життя щастям, любов’ю та добробутом. Бажаю, щоб кожен день приносив маленькі чудеса.
***
Хай твій небесний покровитель завжди оберігає твою дорогу, дарує спокій і впевненість у завтрашньому дні. Бажаю здоров’я, радості, натхнення та щоб кожен момент життя був світлим і теплим.