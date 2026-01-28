ТСН у соціальних мережах

День ангела 28 січня: кого та як вітати з іменинами

28 січня 2026 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Який сьогодні, 28 січня, день ангела

Який сьогодні, 28 січня, день ангела / © pexels.com

Хто святкує день ангела 28 січня

28 січня 2026 року привітайте з іменинами Володимира, Георгія, Ольгу.

Володимир — старонімецьке походження, означає «володіє світом». В дитинстві спокійний, вихований. В дорослому віці стає комунікабельним, доброзичливим.

Георгій — давньогрецьке ім’я, перекладається як «землероб». В дитинстві розумний, схильний жити в вигаданому світі. В дорослому віці стає емоційним, ранимим.

Ольга — скандинавське коріння, тлумачиться як «свята». В дитинстві завзята, м’яка. В дорослому віці стає чуйною, завжди допоможе у скрутну хвилину.

День ангела 28 січня — душевні привітання в прозі

День ангела 28 січня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

День ангела 28 січня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

Вітаю тебе з днем ангела! Нехай твій охоронний ангел завжди оберігає тебе, дарує спокій у серці, радість у душі та світлі моменти у житті. Бажаю, щоб кожен день був наповнений теплом, усмішками та добром.

***

З днем ангела! Бажаю, щоб твій небесний покровитель завжди був поруч, підтримував у складні моменти і надихав на великі справи. Хай життя буде щедрим на щастя, здоров’я та гармонію.

***

Нехай твій ангел-охоронець завжди крокує поруч, оберігає від негараздів і дарує світло навіть у найтемніші дні. Бажаю тепла в душі, радості в серці та здійснення найпотаємніших мрій.

***

Вітаю з днем ангела! Нехай твій ангел завжди підказує правильні рішення, охороняє від усіх бід і наповнює твоє життя щастям, любов’ю та добробутом. Бажаю, щоб кожен день приносив маленькі чудеса.

***

Хай твій небесний покровитель завжди оберігає твою дорогу, дарує спокій і впевненість у завтрашньому дні. Бажаю здоров’я, радості, натхнення та щоб кожен момент життя був світлим і теплим.

