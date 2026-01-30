Торт Спартак без випікання: рецепт від Євгена Клопотенка

Спартак

Реклама

Приготування класичного торта «Спартак» часто асоціюється з важким розкачуванням тугих коржів та тривалим перебуванням біля духовки. Проте Євген Клопотенко пропонує альтернативу — варіант на сковорідці, який за смаком не поступається оригіналу, але готується значно простіше.

Інгредієнти для приготування

Для створення цього десерту вам знадобляться доступні продукти, розділені на три групи.

Основа (коржі):

Реклама

Яйця — 4 шт.

Цукор — 100 г

Мед — 3 ст. л.

Вершкове масло — 100 г

Борошно пшеничне — 200 г

Какао-порошок — 2 ст. л.

Харчова сода — 1,5 ч. л.

Мак (сухий) — 50 г

Молоко — 100 мл

Крем:

Кисломолочний сир (5–9% жирності) — 300 г

Сметана (від 20% жирності) — 350 г

Цукрова пудра — 3 ст. л.

Декор та глазур:

Темний шоколад — 80 г для глазурі та 80 г для боків

Вершкове масло — 20 г

Покроковий процес приготування

У сотейник або каструлю з товстим дном необхідно додати 3 ст. л. меду та підігріти його на невеликому вогні. До теплого меду слід додати 1,5 ч. л. соди і варити масу, безперервно помішуючи, до моменту появи пишної піни. На завершення додається 100 г масла, після чого каструлю знімають з вогню. Масу потрібно ретельно перемішати до повного розчинення масла та охолодити до кімнатної температури.

Окремо за допомогою міксера збиваються 4 яйця зі 100 г цукру до стану пишності. В отриману яєчно-цукрову суміш вливається 100 мл теплого молока та підготовлена раніше медова маса, після чого все перемішується. В окремій ємності змішуються 200 г борошна з 2 ст. л. какао, які поступово вводяться до рідких інгредієнтів з ретельним вимішуванням для уникнення грудочок. Наприкінці додається 50 г сухого маку, а готове тісто має вийти рідкуватим за консистенцією.

Необхідно розігріти пательню діаметром. На гарячу поверхню викладається 2–3 ст. л. тіста, яке потрібно акуратно розрівняти. Кожен корж смажиться під кришкою протягом 3 хвилин з кожного боку.

Для приготування крему 300 г кисломолочного сиру слід перебити блендером до стану повної однорідності. Окремо змішуються 350 г сметани з 3 ст. л. цукрової пудри. На завершення сметанна суміш з’єднується з перетертим сиром.

Торт збирається шляхом послідовного перемащування всіх коржів підготовленим кремом. Для кращого результату рекомендується використовувати роз’ємну форму або кондитерське кільце діаметром. Зібраний десерт необхідно поставити в холодильник на кілька годин (мінімум на 4 години), щоб коржі увібрали вологу, а структура стабілізувалася.

Після стабілізації торт обережно виймається з форми. Для приготування глазурі на водяній бані розтоплюється 80 г шоколаду з 20 г масла. Отриманою сумішшю поливається верхівка торта. Бокові частини десерту змащуються залишками крему та прикрашаються тертим темним шоколадом.

Поради для досягнення ідеального результату

Досягнення досконалого смаку та вигляду торта Спартак безпосередньо залежить від якості підготовки інгредієнтів та дотримання технології приготування крему.