Росія ударила по залізничній станції: відбулися зміни в русі поїздів

Наслідки удару по станції Синельникове / © скриншот з відео

Реклама

Російська терористична армія у п’ятницю, 30 січня, завдала удару по залізничній інфраструктурі станції Синельникове на Дніпропетровщині. Загалом упродовж доби ворог атакував дронами 7 об’єктів залізниці.

Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

За її словами, внаслідок ворожого удару по станції Синельникове було пошкоджено вагони електропоїздів під час відстою, а також вантажні вагони, локомотиви, колії, електромережі, адміністративні та виробничі будівлі.

Реклама

На щастя, минулося без постраждалих.

Українська прем’єрка додала, що для безпеки пасажирів тривають обмеження руху поїздів між Дніпром і Запоріжжям.

«Сьогодні всі поїзди, які мали вирушати з Запоріжжя, вирушають із Дніпра. Пасажирів вечірніх рейсів довозять автобусними трансферами, наданими Запорізькою ОВА», — повідомила Свириденко.

В «Укрзалізниці» також повідомили про тимчасові зміни в русі приміських поїздів на Дніпропетровщині.

Реклама

Зокрема, у зв’язку з безпековою ситуацією від 31 січня до 3 лютого скорочується маршрут низки поїздів у напрямку станції Чаплине. Поїзди курсуватимуть до/зі станції Письменна.

31 січня — 2 лютого:

№6104 Синельникове-1 — Письменна (замість Синельникове-1 — Чаплине);

№6135 Письменна — Синельникове-1 (замість Чаплине — Синельникове-1);

№6110, №6130, №6122 Дніпро-Головний — Письменна (замість Дніпро-Головний — Чаплине);

№6127, №6141 Письменна — Дніпро-Головний (замість Чаплине — Дніпро-Головний).

1–3 лютого:

№6109 Письменна — Дніпро-Головний (замість Чаплине — Дніпро-Головний).

В «Укрзалізниці» просять враховувати ці зміни під час поїздок.

Реклама

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 30 січня повідомив, що Росія від минулої ночі майже не завдавала ударів по енергетичних об’єктах України, але не припинила своїх терористичних атак на цивільну інфраструктуру.

«Зараз бачимо переорієнтацію Росії на удари по логістиці, по вузлових станціях. Зокрема, був уражений один з вагонів „Укрзалізниці“, спеціальний вагон-електростанція, — вранці це сталося на Дніпропетровщині», — уточнив президент.