Не кричіть на собаку: як розлючений голос людини впливає на чотирилапих

Собака / © iStock

Власники собак добре знають, що вуха їхніх улюбленців завжди напоготові, реагуючи на найменший шурхіт. Проте нове дослідження австрійських науковців відкрило несподіваний факт: звуки, які вловлюють тварини, безпосередньо впливають на їхню фізичну стійкість та моторику.

Про це пише Popsci.com.

Група вчених із Віденського університету ветеринарної медицини (Австрія) вирішила перевірити, як різні інтонації людського голосу впливають на постуральну стійкість собак. Стійка постава необхідна тваринам, щоб стояти нерухомо, бігати та не падати, а за цей процес відповідає складна взаємодія м’язів, зору та відчуття положення тіла.

Для дослідження відібрали 23 домашні собаки. Тварин розміщували на спеціальній платформі, обладнаній чутливими датчиками тиску. Ці прилади фіксували навіть найменші коливання тіла та перенесення ваги під час того, як собаки слухали записи людських голосів — радісних та сердитих.

Якою була реакція на емоції

Результати показали, що емоційне забарвлення голосу дійсно змінює фізичний стан тварини, хоча реакції були індивідуальними.

Радісні голоси — у 57% собак спостерігалася дестабілізація рівноваги, тоді як у 43% тварин навпаки — постава стабілізувалася. Вчені припускають, що реакція «завмирання» або коливання може бути пов’язана з очікуванням гри чи наближення господаря.

Агресивний тон чинив найбільш потужний дестабілізувальний ефект. У 30% піддослідних собак зафіксували сильну втрату рівноваги. Решта 70% не показали значних змін, що може свідчити про різний рівень стресостійкості або попередній досвід тварин.

Дослідники дійшли висновку, що звукові подразники, зокрема людський голос, викликають у собак миттєву емоційну реакцію, яка через нейрофізіологічні механізми впливає на моторику.

«Це свідчить про те, що як радісні, так і сердиті людські голоси можуть викликати емоційну відповідь, що впливає на рівновагу собаки», — зазначають автори дослідження.

Водночас науковці наголошують, що вибірка з 23 тварин є невеликою, тому для глобальних висновків необхідні подальші тести. У майбутньому планується вивчити, як на стійкість впливає виховання собаки та ступінь її прив’язаності до власника.

Нагадаємо, поведінковий експерт і кінолог Кейсі Рей у коментарі пояснив, що фрустрація у собак найчастіше виникає через нестачу фізичної активності та розумових навантажень. За його словами, про накопичене напруження можуть свідчити смикання повідця, спроби втекти через відчинені двері, копання, руйнівна поведінка та надмірний гавкіт.

Фахівець наголошує, що ігнорування цих сигналів може призвести до агресії. Щоб цього уникнути, він радить запроваджувати структуровані прогулянки, поєднувати рух із ментальною стимуляцією та приділяти тварині більше організованої уваги, адже пасивне перебування у дворі не замінює повноцінної взаємодії з господарем.