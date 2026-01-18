Россиянам не удалось сформировать 14 дивизий: Сырский назвал причину

Мобилизованные в российскую армию / © Associated Press

В прошлом году в российской оккупационной армии планировалось создание 14 новых дивизий, однако реализовать эти намерения удалось не более, чем на половину.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ ВСУ Александр Сырский в интервью lb.ua

По его словам, причиной этого стали большие потери оккупантов на фронте.

«[Это] заставило врага раскомплектовать или привлечь часть стратегического резерва. Они планировали сформировать 14 дивизий, сформировали не более половины, и то частично. Ресурс пошел на пополнение потерь», — пояснил главком ВСУ.

Александр Сырский добавил, что в этом году в российской армии планируют сформировать не менее 11 дивизий, которые должны «продолжать те планы и задачи, которые не были выполнены в прошлом году».

По его информации, в Кремле рассчитывают пополнить армию на 409 тысяч новобранцев.

Напомним, по данным украинской разведки, в прошлом году в Кремле планировали набрать в оккупационную армию 400 тысяч человек, и этот план россияне фактически выполнили. В этом году пополнение может быть еще больше.