Потери России в войне превысили 1,2 миллиона в живой силе

Потери российских оккупантов в войне против Украины 17 января достигли 1 225 590 человек. За минувшие сутки ВСУ ликвидировали еще 1130 оккупантов.

Об этом сообщил Генштаб.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.01.26 ориентировочно составили:

личного состава — около 1 225 590 (+1 130) человек

танков — 11 569 (+3)

боевых бронированных машин — 23 914 (+6)

артиллерийских систем — 36 261 (+31)

РСЗО — 1 615 (+1)

средства ПВО — 1 278 (+1)

самолетов — 434

вертолетов — 347

БПЛА оперативно-тактического уровня — 108 605 (+721)

крылатые ракеты — 4 163

корабли / катера — 28

подводные лодки — 2

автомобильная техника и автоцистерны — 74 601 (+115)

специальная техника — 4 044

Ранее в Минобороны Великобритании сообщили, что Россия за прошлый год потеряла около 415 тысяч военных убитыми и ранеными. По сообщению, это незначительное уменьшение по сравнению с примерно 430 000 потерями, которые Россия понесла в 2024 году, что является самым высоким годовым показателем. Россия, вероятно, понесла примерно 1 213 000 потерь в целом.