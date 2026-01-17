- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 86
- Время на прочтение
- 1 мин
Потери России в войне превысили 1,2 миллиона в живой силе
Россия в сутки потеряла три танка и сотни солдат.
Потери российских оккупантов в войне против Украины 17 января достигли 1 225 590 человек. За минувшие сутки ВСУ ликвидировали еще 1130 оккупантов.
Об этом сообщил Генштаб.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.01.26 ориентировочно составили:
личного состава — около 1 225 590 (+1 130) человек
танков — 11 569 (+3)
боевых бронированных машин — 23 914 (+6)
артиллерийских систем — 36 261 (+31)
РСЗО — 1 615 (+1)
средства ПВО — 1 278 (+1)
самолетов — 434
вертолетов — 347
БПЛА оперативно-тактического уровня — 108 605 (+721)
крылатые ракеты — 4 163
корабли / катера — 28
подводные лодки — 2
автомобильная техника и автоцистерны — 74 601 (+115)
специальная техника — 4 044
Ранее в Минобороны Великобритании сообщили, что Россия за прошлый год потеряла около 415 тысяч военных убитыми и ранеными. По сообщению, это незначительное уменьшение по сравнению с примерно 430 000 потерями, которые Россия понесла в 2024 году, что является самым высоким годовым показателем. Россия, вероятно, понесла примерно 1 213 000 потерь в целом.