Почему вам не стоит заводить собаку: 7 ключевых причин

Собака - это не просто любящий компаньон, но и зеркало своего хозяина. Поведение и характер питомца напрямую зависят от усилий владельца, ведь заведение животного требует не только выбора породы, но и лет самопожертвования и ежедневного труда.

Об этом пишет Daily Express.

Быть владельцем собаки — это большая нагрузка: от ежедневной рутины до финансовых затрат и лишних волнений. Специалисты назвали семь признаков того, что вы пока не подходите на роль хозяина, а появление четвероногого в вашей жизни может стать ошибкой.

1. У вас будет «щенячья депрессия»

Многие думают, что щенок — это только игры и объятия. Но на самом деле малыш приносит с собой бессонные ночи и требует внимания 24/7. Исследования показывают, что почти половина новых владельцев (45%) испытывают подавленность и стресс. Это называют «щенячьей депрессией». Она возникает из-за шока от того, как сильно изменилась ваша жизнь. Со временем это пройдет, но сначала будет действительно трудно.

2. Марафон, длиною в годы

Жизнь с собакой — это марафон длиной в 10-15 лет. В среднем собаки живут около 12 лет, и все это время ваш график, дом и привычки будут подстраиваться под потребности животного. В течение целого десятилетия вам придется ежедневно нести эту ответственность.

Если вы не готовы так долго менять свою жизнь ради четвероногого, лучше отказаться от этой идеи.

3. Собака — это «вечный малыш»

Собака — это не такая вещь, которую можно просто принести в дом и ждать, что все будет идеально. Им нужны регулярное воспитание, терпение и настоящая забота.

«Они могут быть шумными, раздражительными и невероятно раздражающими — это вполне сопоставимо с тем, как привести домой вечно трехлетнего ребенка. Вам понадобятся терпение, любознательность, ответственность и бесконечная чаша сочувствия», — пояснил дрессировщик собак Мишель Рейндал из The Paid Pup

4. У вас нет собственного двора

Собакам не нужен большой двор, чтобы оставаться активными и стимулированными. Однако гораздо легче выпускать их на улицу, или для пользования туалетом, или для игры.

В зависимости от вашей породы, большинству собак нужны одна-две прогулки в день, с минимальной продолжительностью активности 30 минут.

Даже имея задний двор, вам все равно нужно принимать определенные меры, чтобы обеспечить безопасность вашей собаки.

Существует несколько важных мер безопасности, которые должен предпринять каждый владелец собаки, чтобы обеспечить безопасность своего любимца, сообщает Dogs Trust:

проверьте, надежны ли ограждения и не имеют ли сломанных панелей или щелей, через которые может протиснуться ваша собака;

убедитесь, что ваши уличные растения не ядовиты для собаки, и не оставляйте обрезки травы или вырванные растения там, где она может их достать.

5. Более 800 часов уборки в год

Собаки могут создавать немало беспорядка в доме. Поэтому, если вы любите сияющую чистоту дома, вам лучше отказаться от идеи завести четверолапого друга.

По данным блога Rover, который провел опрос более 2000 владельцев домашних животных, трое из четырех признались, что теперь они тратят больше времени на уборку из-за своих любимцев.

В среднем это составляет 832 часа в год.

6. Тревога из-за разлуки со своей собакой

Кинологи говорят, что многие собаки (примерно каждая пятая) очень плохо переносят одиночество и страдают, когда хозяин уходит из дома. Такие проблемы с поведением портят жизнь не только псу, но и владельцу. Если собака неуправляемая или постоянно тревожится, человек сам начинает нервничать и даже перестает выходить в гости, чтобы не оставлять питомца одного. Это можно исправить тренировками, но это требует огромного терпения и времени.

7. У вас есть маленькие дети

Если вам трудно с маленькими детьми, тогда лучше пока не заводить собаку.

По сути, собака — это еще один ребенок, которого надо воспитывать, учить и постоянно ухаживать. Некоторым семьям стоит подождать, пока дети немного подрастут, или же очень тщательно выбирать породу, которая ладит с малышами.

