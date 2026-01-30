Малыши-близнецы, которые пешком шли на 7 этаж, стали звездами Сети: что о них известно

Братья-близнецы из Киева

Видео, как двухлетние близнецы Ярослав и Святослав без единой слезинки и с невероятным упрямством преодолевают тяжелый путь пешком аж на седьмой этаж, растрогало пользователей.

ТСН решила познакомиться с мальчиками и их семьей поближе.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Нелли Ковальской.

10 минут восхождения: «кто есть кто»

Они живут в обычной столичной многоэтажке. Спуск с седьмого этажа занимает около 10 минут. Именно на лестнице мы и знакомимся: это Святослав и Ярослав. Мальчики уверенно шагают рядом с мамой Таней, преодолевая высоченные для них ступеньки. Папа Андрей рядом, но не помогает — детей с детства воспитывают самостоятельными.

Татьяна, мама близнецов: «Соседи предлагают помощь, но они не очень идут к чужим. Поэтому легче самой с ними спуститься, чем слушать потом их крики».

Около недели назад видео, где эти двое преодолевают такой же путь, но наверх, подорвало соцсети. На кадрах мальчики мужественно идут сами, пока силы не покидают их.

«Спина мокрая, волосы мокрые»: испытание для мамы

Маме приходится нести малышей на руках по очереди. По дороге они изучают цифры, считая каждый этаж. Когда этот марафон заканчивается, мальчики бурно радуются и кричат: «Ура!». Однако для Татьяны это ежедневный фитнес на грани возможностей.

Татьяна, мама близнецов: «Ребята маленькие, но крепкие — 14 и 14,5 килограмма. Это очень непростое испытание».

Два сердцебиения во время войны

Татьяна забеременела уже во время полномасштабного вторжения. Вспоминает первое УЗИ с трепетом и шоком.

Татьяна, мама близнецов: «Пришла на УЗИ, думаю — хоть бы там все было хорошо… А врач говорит: два сердцебиения! Я говорю — что?! У меня сердце в пятки, отправили мерять давление».

Муж Андрей успокоил жену своей философией: «Прорвемся».

Сейчас он работает, чтобы содержать большую семью, а Татьяна занимается ежедневной рутиной, которая становится вдвойне тяжелее, когда дети болеют и оба одновременно просятся на руки.

Жизнь без газа и страх темноты

Семья учится преодолевать нынешние сложности. Больше всего малыши не любят темноту, поэтому родителям пришлось выкроить средства на зарядную станцию. Но самое сложное — это питание, ведь в доме нет газа.

Татьяна, мама близнецов: «Готовить — это самое сложное. Вот когда тревога, думаем: идти в садик или нет? Я думаю — лучше пусть идут, потому что там есть отопление и их точно покормят. А дома я не знаю, чем их кормить, когда света и электричества нет».

Несмотря на все испытания, родители уверяют — они счастливы, потому что любви в доме стало втрое больше. А неожиданной популярности видео радуются по особой причине.

Андрей и Татьяна: «Залетело именно то видео, где они держатся за поручни. Думаю, это поможет донести всему миру, что у нас творится и в каких условиях вынуждены жить украинские дети».

