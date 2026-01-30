Пацієнту з онкологією призначили 8 років хіміотерапії: до чого це призвело

Хіміотерапія. Ілюстративне зображення

Мешканцеві британського міста Атерстоуна 41-річному Девіду Боуну для лікування онкологічного захворювання помилково призначали хіміотерапію протягом восьми років замість рекомендованих шести місяців. Тепер, коли у нього виникли незворотні ушкодження мозку, він подає до суду на Національну службу охорони здоров’я (NHS).

Про це повідомляє видання Daily Mail.

Молодий чоловік, який працював із ІТ-системами і на аматорському рівні грав у футбол почав страждати від нападів близько 10 років тому, перш ніж сканування виявило у нього низькодиференційовану пухлину мозку.

Після екстреної операції на мозку він переніс інсульт, а потім впав у кому, після чого його ще раз прооперували для видалення тромбу, встановлення дренажу та подальшої резекції пухлини.

Для подальшого лікування йому призначили препарат темозоломід в університетських лікарнях Ковентрі та Ворікширської національної служби охорони здоров’я. При цьому він приймав препарат понад вісім років — замість шести місяців, рекомендованих клінічними рекомендаціями.

Незалежні експерти стверджують, що тривала хіміотерапія створювала додаткові ризики, зокрема збільшуючи ймовірність розвитку вторинного раку крові.

Тепер Девід Боун живе зі значними когнітивними та зоровими порушеннями, потребуючи щоденної підтримки батьків, щоб приймати ліки та готувати їжу. Він також страждає від депресії, яка, за словами його юристів, безпосередньо пов’язана з роками виснажливого лікування.

«Я перейшов від звичайного, активного життя — роботи, тренування дитячих футбольних команд, побачень з друзями — до повної залежності від мами й тата в усьому. Я довірив лікарні зробити для мене найкраще, але, у мене забрали все. Я плачу, поки не засну, вночі — мені сниться, що я можу бачити, а потім я прокидаюся і нічого не бачу. Це кошмар», — описав він свій теперішній стан.

Його юридична команда стверджує, що недоліки в лікуванні, зокрема невідповідна хіміотерапія, мали руйнівний та незворотний вплив на його життя.

При цьому юристи виявили додаткові докази шкідливого лікування раку в університетських лікарнях Ковентрі, і понад 30 пацієнтів зараз також подають до суду.

Речник Університетських лікарень Ковентрі та Ворікширської Національної служби охорони здоров’я запевнив, що тутешні лікарі прагнуть забезпечити пацієнтам «максимально безпечну допомогу». Від подальших коментарів він утримався, оскільки судове розслідування цієї справи не закінчилося.

