Пациенту с онкологией назначили 8 лет химиотерапии: к чему это привело

Химиотерапия. Иллюстративное изображение

Жителю британского города Атерстоуна 41-летнему Дэвиду Боуну для лечения онкологического заболевания ошибочно назначали химиотерапию в течение восьми лет вместо рекомендованных шести месяцев. Теперь, когда у него возникли необратимые повреждения мозга, он подает в суд на Национальную службу здравоохранения (NHS).

Об этом сообщает издание Daily Mail.

Молодой человек, который работал с ИТ-системами и на любительском уровне играл в футбол начал страдать от приступов около 10 лет назад, прежде чем сканирование выявило у него низкодифференцированную опухоль мозга.

После экстренной операции на мозге он перенес инсульт, а затем впал в кому, после чего его еще раз прооперировали для удаления тромба, установки дренажа и последующей резекции опухоли.

Для дальнейшего лечения ему назначили препарат темозоломид в университетских больницах Ковентри и Уорикширской национальной службы здравоохранения. При этом он принимал препарат более восьми лет — вместо шести месяцев, рекомендованных клиническими рекомендациями.

Независимые эксперты утверждают, что длительная химиотерапия создавала дополнительные риски, в частности увеличивая вероятность развития вторичного рака крови.

Теперь Дэвид Боун живет со значительными когнитивными и зрительными нарушениями, нуждаясь в ежедневной поддержке родителей, чтобы принимать лекарства и готовить еду. Он также страдает от депрессии, которая, по словам его юристов, напрямую связана с годами изнурительного лечения.

«Я перешел от обычной, активной жизни — работы, тренировки детских футбольных команд, свиданий с друзьями — к полной зависимости от мамы и папы во всем. Я доверил больнице сделать для меня самое лучшее, но, у меня забрали все. Я плачу, пока не засну, ночью — мне снится, что я могу видеть, а потом я просыпаюсь и ничего не вижу. Это кошмар», — описал он свое теперешнее состояние.

Его юридическая команда утверждает, что недостатки в лечении, в частности неподходящая химиотерапия, имели разрушительное и необратимое влияние на его жизнь.

При этом юристы обнаружили дополнительные доказательства вредного лечения рака в университетских больницах Ковентри, и более 30 пациентов сейчас также подают в суд.

Представитель Университетских больниц Ковентри и Ворикширской Национальной службы здравоохранения заверил, что здешние врачи стремятся обеспечить пациентам «максимально безопасную помощь». От дальнейших комментариев он воздержался, поскольку судебное расследование этого дела не закончилось.

