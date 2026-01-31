- Дата публікації
Три знаки Зодіаку, яким сьогодні важливо згадати про людей, яких вони залишили в минулому житті
День потужної і позитивної космічної енергії, протягом якого — незважаючи на вихідний день — небажано не діяти: можна втратити час, сили і можливості, що стосуються всіх сторін нашого життя.
Інша, не менш важлива, грань місячної доби — стосунки з людьми, яких ми — ненавмисно або цілком усвідомлено — викреслили з життя. Якщо з’явиться бажання якось зв’язатися — написати або зустрітися — з ними, не варто йому опиратися.
Сьогодні, 31 січня, згадати про людей, яких ми залишили в минулому житті, захочеться представникам усіх знаків Зодіаку, але трьом із них особливо важливо з ними зв’язатися.
Телець
Тельці, які виключно через власну стать посварилися з коханою людиною і навіть — у пориві люті — викреслили її зі свого життя, несподівано відчують, що дуже за нею сумують. А отже, треба упокорити гординю і зробити крок назустріч — їх пробачать і приймуть.
Лев
Левам — хоч, можливо, вони й самі собі в цьому не зізнаються — знадобиться допомога людини, з якою вони колись були близькими, але потім пішли різними життєвими дорогами. Тепер же настав час звернутися до них із важливим проханням — вони в ньому не відмовлять.
Скорпіон
Скорпіони, яким певний час тому могло здатися, що дружба, яка тягнулася з дитинства, на даному життєвому етапі себе вже вичерпала, несподівано зрозуміють, що помилилися, і саме цієї людини їм дуже бракує. Немає нічого простішого — достатньо просто зателефонувати або написати їй.
