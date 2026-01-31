Віталій Портников / © YouTube-канал Віталія Портникова

Війна, яку Росія веде проти України, не має на меті лише захоплення Донбасу. Її справжньою ціллю є вся Українська держава, а поразка РФ у цій війні матиме історичні наслідки.

Про це заявив журналіст Віталій Портников.

Він наголосив, що позиція Сполучених Штатів зосереджена не на територіях, а на завершенні війни як такому.

«США хотіли б завершення російсько-української війни. Адміністрації Трампа абсолютно нецікаво, якою може бути для України ціна завершення війни», — зазначив Портников.

За його словами, ключовим для Вашингтона є збереження України як держави.

«Але вони бажають, щоб Україна залишилася на політичній мапі світу, щоб їй далі не загрожували нові атаки, які б псували репутацію Трампа», — сказав журналіст.

Він підкреслив, що питання Донбасу для американської сторони не є принциповим.

«З Донбасом чи без Донбасу — нікого там це не обходить. Це чітко сказав держсекретар Марко Рубіо», — зауважив Портников.

За його словами, сторони зайшли в глухий кут у територіальному питанні.

«Україні болісно віддавати свої території, але і Росії болісно визнавати, що не може їх захопити», — пояснив він.

Водночас журналіст наголосив, що територіальні поступки не зупинять війну.

«Але треба розуміти й іншу річ — ніякими територіальними поступками цю війну не закінчити», — сказав Портников.

На його думку, заяви президента України про готовність до переговорів із Путіним несуть серйозні ризики.

Він вважає, що пропозиції обговорювати спірні території та Запорізьку АЕС можуть створити хибне враження.

«Може скластися враження, що якщо вирішити питання територіальної приналежності Донеччини й питання енергії Запорізької АЕС, то війна закінчиться. Ні», — наголосив Портников.

За його словами, після цього Росія просто висуне нові вимоги.

Журналіст переконаний, що Кремль не зацікавлений у завершенні війни лише контролем над окремими регіонами.

«У Росії немає ніякого бажання завершувати війну шляхом контролю над Донецькою та Луганською областями», — зазначив він.

Портников підкреслив, що масштаби втрат РФ не відповідають таким цілям.

«Не заради цього Росія чотири роки веде цю виснажливу війну, втрачає сотні тисяч своїх військовослужбовців, перебуває під санкціями Заходу, жертвує добробутом власного населення», — сказав журналіст.

За його словами, погодження Росії на обмежений результат означало б її крах.

«Це може відбутися у разі, якщо Росія насправді сконає. Це буде її ганебна та жахлива поразка», — наголосив він.

Портников підкреслив, що сенс війни полягає саме в Україні.

«Ця війна відбувалася не заради Донбасу, а заради України», — заявив журналіст.

За його словами, невстановлення контролю над Україною матиме для РФ історичне значення.

Невдача Росії у спробі підкорити всю територію України стане найбільшою геополітичною поразкою держави ще з часів Московського царства.

Портников нагадав, що саме приєднання українських земель надало російській державності імперської легітимності.

«Україна надає російським правителям легітимності», — зауважив він.

Журналіст наголосив, що прагнення контролю над Україною є системним.

«Немає такої ціни, яку б не заплатила Росія за контроль над цією територією. Не Донбасу, не Луганщини, не Запоріжжя, не Херсону — мова йде про всю територію Української державності», — підкреслив Портников.

Він назвав це ідеєю-фікс російської влади в минулому й майбутньому.

На завершення журналіст закликав Україну готуватися до тривалого протистояння.

«Потрібно відбитися, розуміти рівень безпеки і разом із Заходом перетворювати Україну на країну-фортецю у наступні важкі десятиріччя XXI століття», — резюмував Портников.

Раніше повідомлялося, що з Білого дому почали надходити витоки інформації про те, що Путін демонструє більш конструктивну позицію, ніж раніше, адже тривалий час він вів переговори з максималістських вимог.

Ми раніше інформували, що посол США в НАТО Метью Вітакер вважає, що «в найближчі тижні та дні» буде з’ясовано, чи дійдуть згоди Росія та Україна щодо єдиного питання, яке стримує укладення мирної угоди для завершення війни.