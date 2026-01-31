92-річна жінка, змушена працювати через фінансові труднощі, отримала майже $95 тисяч пожертв

Реклама

92-річна мешканка Флориди, США, яка була змушена повернутися до роботи, щоб оплачувати рахунки, отримала несподівану підтримку від громади — люди зібрали для неї майже 95 тисяч доларів пожертв.

Про це повідомляє WKYT.

Мюріел Коннік працювала у примірювальній кімнаті магазину Burlington у Помпано-Біч, неподалік Форт-Лодердейла. Саме там її помітила покупчиня Ейпріл Стіл, яка звернула увагу на літню жінку та вирішила з нею заговорити.

Під час розмови Мюріел зізналася, що змушена працювати у поважному віці через фінансові труднощі: її пенсію та соціальні виплати скоротили, а витрати на життя зростали. Оренда, комунальні послуги, телефон, страховка та інші рахунки стали непосильними, а додатковою проблемою був аварійний стан підлоги в її будинку на колесах.

«На її обличчі не було усмішки. Насправді вона мала розлючений вигляд, я вирішила зробити їй комплімент, щоб спробувати змусити її усміхнутися, і сказала, що це чудово, що вона досі працює. Вона гнівно подивилася на мене і запитала, чи хотіла б я працювати в 92 роки», - пригадала Ейпріл. «Моє серце стиснулося, вона сказала, що її пенсію та продовольчі талони скоротили, і у неї не було вибору. Я ледь не розплакалася».

Приголомшена історією жінки, Ейпріл розповіла про неї у Facebook і створила кампанію зі збору коштів на GoFundMe. Ініціатива швидко набрала розголосу, а мешканці громади об’єдналися, щоб допомогти Мюріел. Сума пожертв стрімко зросла і наблизилася до 100 тисяч доларів.

Мюріел та Ейпріл / Фото: WHAS11

Колеги по роботі описують Мюріел як надзвичайно добру й сильну людину, яка завжди робить більше, ніж від неї очікують. За їхніми словами, жінка навіть намагалася отримати фінансову допомогу від роботодавця для ремонту дому, однак їй відмовили.

Сама Мюріел зізналася, що була приголомшена реакцією людей і не очікувала такого масштабу підтримки. Вона зазначила, що щедрість незнайомців стала для неї справжнім дивом: «Люди були дуже щедрими. Я була дуже здивована і не знала, що вона збирається зробити все це. Я думала, що вона просто дасть мені листівку і скаже: «Це щоб допомогти тобі».

Історія Мюріел і Ейпріл переросла не лише у благодійну кампанію, а й у дружбу. Завдяки зібраним коштам літня жінка отримала шанс відремонтувати житло та, можливо, нарешті завершити трудову діяльність.

