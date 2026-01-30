Як закрити кредити і зберегти фінансову стабільність: 5 геніальних рішень

Гроші / © Credits

Реклама

Британська асистентка лікаря змогла майже повністю подолати борг у 20 000 фунтів стерлінгів, який накопичився через невдалу інвестицію в нерухомість. Протягом трьох років вона працювала по 60 годин на тиждень на двох роботах, страждаючи від безсоння та тривожності. Сьогодні її родина повернулася до нормального життя, залишивши для виплати лише кілька тисяч позики. Проте як їй це вдалося?

Про це пише Daily mail.

За словами жінки, фінансова пастка закрилася після того, як вони з чоловіком купили будинок під ремонт. Але через рік змушені були продати його зі збитком. Родина опинилася в новому помешканні з іпотекою у 1275 фунтів та величезними боргами за кредитними картками.

Реклама

«Я не хотіла, щоб мої діти страждали через наші борги», — пояснила жінка.

П’ять кроків, які допомогли родині вийти з кризи

Зараз сім’ї залишилося виплатити лише кілька тисяч фунтів, а головна героїня вже змогла звільнитися з другої роботи. Вона виокремила п’ять ключових кроків, які допомогли її родині повернути фінансову стабільність.

Першим кроком стала «криміналістична» перевірка всіх витрат. Жінка проаналізувала банківські рахунки за останні роки, скасувала забуті платні підписки та виявила приховані витрати на непотрібні дрібниці. Це дозволило скласти суворий бюджет, де кожна копійка була врахована ще до початку місяця.

Друга порада стосується повного переосмислення купівлі продуктів. Замість хаотичних походів до магазинів, вона перейшла на тижневе планування меню та використання карток лояльності, як-от Tesco Clubcard. Жінка почала готувати великі порції, щоб використовувати залишки їжі для обідів на роботі, та суворо заборонила собі імпульсивні закупи.

Реклама

Третій метод — активне використання дисконтних систем та безкоштовного дозвілля. Завдяки картці NHS Blue Light для медиків та накопиченим балам лояльності літні канікули для двох дітей обійшлися родині лише у 200 фунтів. Замість дорогих розваг сім’я обирала безкоштовні музеї, парки та місцеві пляжі, замінюючи кафе домашніми пікніками.

Четвертий крок допоміг суттєво заощадити на одязі для дітей, які швидко ростуть. Героїня почала користуватися додатком Vinted, де купувала майже нові речі або товари з позначкою «BNWT» (абсолютно нові з бирками) за символічну ціну. Це дозволило одягати дітей якісно, витрачаючи на це лічені фунти замість десятків.

П’ята та найважливіша стратегія — використання методу «снігової кулі». Суть полягає у першочерговому повному погашенні найменшого боргу (наприклад, PayPal чи Klarna). Після закриття кожної малої позики звільнені гроші спрямовувалися на наступний, більший кредит. Це створювало психологічну мотивацію та допомагало усувати джерела стресу одне за одним.

Завдяки цим методам родина змогла вирватися з циклу виплат. Жінка зазначає, що тепер вони знову можуть заощаджувати та відкладати кошти на приємні речі.

Реклама

«Найголовніше, що я більше не лежу без сну від хвилювання та хвороби», — підсумувала вона свій досвід.

Нагадаємо, батько з Китаю, який жив у «бідності», 20 років приховував від сина, що насправді він мільйонер.

Раніше ми писали, що у Таїланді стало на двох мільйонерок більше. Коліжанки виграли у лотерею по шість мільйонів бат (близько 6 897 000 гривень) після того, як одній з них наснився гарячий сон.