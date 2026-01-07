Як закрити кредити та відкладати гроші: перевірена методика від матері двох дітей

Гроші / © Credits

Вчителька з Глазго, яка опинилася на межі банкрутства через приховані борги у 15 000 фунтів, стала зіркою TikTok. Вона поділась власною методикою фінансового оздоровлення. Емі, мати двох дітей, змогла за рік не лише повністю виплатити кредити, а й сформувати «фінансову подушку» у розмірі 8 000 фунтів.

Про це повідомляє Daily Mail.

Історія жінки почалася з нічного усвідомлення, що її життя — це «картковий будиночок», який тримається на постійних переказах балансу між шістьма кредитними картками. Основним джерелом боргів стали не великі покупки, а непомітні щоденні витрати та відсутність бюджетування.

Для виходу з кризи Емі розробила систему з семи ключових кроків:

Жорстка структура 60/10/30. Жінка спрямовує 60% доходу на базові потреби (іпотека, рахунки), 10% — на розваги, а 30% — на борги та заощадження.

Перегляд «дрібних» звичок. Підрахунок витрат на щоденну каву показав втрату 8 000 фунтів за 9 років, що змусило жінку відмовитися від імпульсивних дрібних купівель.

Розподіл коштів за цільовими рахунками. Гроші на продукти, рахунки та розваги зберігаються на різних цифрових «банках», що запобігає переліміту.

Перехід на онлайн-закупівлю продуктів. Це дозволило скоротити щотижневі витрати на їжу з 230 до 120 фунтів завдяки відсутності спокус на полицях.

Потрійний фінансовий аудит. Емі перевіряє стан рахунків тричі на місяць (після зарплати, в середині та в кінці), щоб контролювати кожен цент.

Захист від «витрат через втому». Планування меню та використання мультиварки допомогли відмовитися від дорогої готової їжі у вечори після роботи.

Дистанціювання дітей від шопінгу. Замовлення товарів онлайн разом із дітьми вдома прибрало фактор «дитячого тиску» в магазинах та непотрібні витрати на касах.

Наразі Емі веде блог @amylearnstosave, де за її досвідом стежать понад 25 тисяч підписників. Вона наголошує, що головне — не ідеальні відсотки, а наявність структури, яка робить фінанси видимими.

