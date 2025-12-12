Телефон / © www.freepik.com/free-photo

Мешканка Чикаго, яка майже два роки безуспішно шукала роботу, подавши заявки на понад 500 вакансій, нарешті досягла успіху завдяки нетрадиційному підходу. Розчарована жінка опублікувала жартівливий мем у Facebook, що миттєво приніс їй десятки пропозицій.

Про це повідомляє NDTV.

Довгі та виснажливі пошуки роботи, які тривали з травня 2023 року після закінчення магістратури з бібліотечної та інформаційної науки в Університеті Іллінойсу, змусили одну жінку вдатися до креативних методів.

Протягом 800 днів вона дотримувалася всіх стандартних порад: подала заявки на понад 500 посад, постійно коригувала резюме. Проте вона отримувала лише мовчання або безособові відмови. За її словами, жінка покладалася на дохід чоловіка. Вона розуміла, що багато інших безробітних, які теж переглядають вакансії та ходять на свівбесіди, не мають такого привілею.

Сатиричний мем і миттєвий результат

У липні 2025 року жінка відчувла повне розчарування. Тому створила сатиричну мем, який містив її фото, особисті дані та слова «Будь ласка, найміть мене». Вона опублікувала цей мем у великій місцевій групі у Facebook, орієнтованій на підтримку жінок. Реакція була миттєвою: публікація зібрала сотні реакцій і понад два десятки пропозицій роботи.

Мем, який створила жінка, аби знайти роботу. / © соцмережі

Серед тих, хто відгукнувся, була власниця фотостудії будуару. Вона оцінила щирість та комунікативні навички жінки і запропонувала їй посаду менеджера студії.

Нова робота і порада шукачам

Жінка отримала чудову посаду та гнучкий робочий графік з частковою зайнятістю. Тепер вона займається адміністративною роботою, комунікацією з клієнтами та продажами. Хоча робота не пов’язана безпосередньо з її магістерським ступенем, жінка задоволена сприятливою робочою атмосферою.

Тепер вона радить іншим шукачам роботи, особливо представникам покоління Z, цінувати автентичність та креативність. Вона вважає, що сучасний ринок праці активно реагує на щирість та унікальні стилі спілкування, іноді ігноруючи традиційні, але неефективні методи пошуку.

