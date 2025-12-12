ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
327
Час на прочитання
2 хв

Божевільна економія: чоловік літає на роботу за 1300 км, бо це дешевше, ніж винаймати житло

Шлях на роботу одного американця пролягає через кілька штатів, включає поїзд, автобус та літак і становить 1300 км.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
Пасажир у літаку

Чоловік щотижня їздить на роботу двома поїхдами, літаком та автобусом

Термін «travel» (подорож) і французьке «travail» (важка праця) мають спільне коріння, і для Деніела Родрігеса це як ніколи актуально. Він став так званим «супер-коміутером» (людиною, яка долає величезні відстані до роботи), щоб зберегти сімейний бюджет.

Історію його неймовірних мандрів розповідає UNILAD.

Економічний парадокс

Деніел — проєктний менеджер у сфері міського дизайну. Він живе у Філадельфії зі своєю дружиною, але довго не міг знайти роботу в рідному місті. Зрештою, він отримав чудову пропозицію в Атланті.

Здавалося б, логічний крок — переїхати туди. Але тут подружжя зіткнулося з абсурдною реальністю сучасної економіки США: вартість життя в Атланті настільки висока, що Деніелу виявилося дешевше жити у Філадельфії і літати на роботу, ніж орендувати квартиру поруч із офісом.

Графік «супер-коміутера»

Оскільки у Деніела гібридний графік, йому потрібно бути в офісі 2-3 дні на тиждень. Ось як виглядає його ранок у день виїзду:

  • 03:30 — підйом.

  • Поїздка на поїзді до аеропорту.

  • 05:30 — виліт літаком до Атланти.

  • Поїзд з аеропорту в місто, потім пішки до офісу.

  • 08:00 — 08:30 — він уже на робочому місці.

Він ночує у друга в Атланті, сплачуючи йому символічні $400 на місяць, а решту тижня проводить вдома у Філадельфії.

Ціна питання і нерви

За підрахунками Деніела, транспортні витрати (літаки, поїзди, автобуси) обходяться йому приблизно у 240 доларів на тиждень. Разом з оплатою кімнати у друга це все одно вигідніше, ніж повноцінна оренда житла та переїзд сім’ї в дороге місто.

До того ж, чоловік стверджує, що такий режим йому навіть подобається більше, ніж звичайна їзда за кермом.

«Я працюю з аеропорту, я працюю з літака. Я намагаюся вкласти в це стільки життя, скільки можливо… Це загалом менш стресово, ніж щодня їздити на роботу за кермом, стояти в заторах і злитися», — зізнався він.

Нагадаємо, чоловік цілий рік їв лише м’ясо та яйця, щоб схуднути. Ця радикальна «дієта хижака», що повністю виключає фрукти та овочі, дозволила чоловіку позбутися 58 см в об’ємі талії, але фахівці застерігають, що повне виключення клітковини є небезпечним.

Дата публікації
Кількість переглядів
327
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie