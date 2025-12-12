Божевільна економія: чоловік літає на роботу за 1300 км, бо це дешевше, ніж винаймати житло

Чоловік щотижня їздить на роботу двома поїхдами, літаком та автобусом

Термін «travel» (подорож) і французьке «travail» (важка праця) мають спільне коріння, і для Деніела Родрігеса це як ніколи актуально. Він став так званим «супер-коміутером» (людиною, яка долає величезні відстані до роботи), щоб зберегти сімейний бюджет.

Історію його неймовірних мандрів розповідає UNILAD.

Економічний парадокс

Деніел — проєктний менеджер у сфері міського дизайну. Він живе у Філадельфії зі своєю дружиною, але довго не міг знайти роботу в рідному місті. Зрештою, він отримав чудову пропозицію в Атланті.

Здавалося б, логічний крок — переїхати туди. Але тут подружжя зіткнулося з абсурдною реальністю сучасної економіки США: вартість життя в Атланті настільки висока, що Деніелу виявилося дешевше жити у Філадельфії і літати на роботу, ніж орендувати квартиру поруч із офісом.

Графік «супер-коміутера»

Оскільки у Деніела гібридний графік, йому потрібно бути в офісі 2-3 дні на тиждень. Ось як виглядає його ранок у день виїзду:

03:30 — підйом.

Поїздка на поїзді до аеропорту.

05:30 — виліт літаком до Атланти.

Поїзд з аеропорту в місто, потім пішки до офісу.

08:00 — 08:30 — він уже на робочому місці.

Він ночує у друга в Атланті, сплачуючи йому символічні $400 на місяць, а решту тижня проводить вдома у Філадельфії.

Ціна питання і нерви

За підрахунками Деніела, транспортні витрати (літаки, поїзди, автобуси) обходяться йому приблизно у 240 доларів на тиждень. Разом з оплатою кімнати у друга це все одно вигідніше, ніж повноцінна оренда житла та переїзд сім’ї в дороге місто.

До того ж, чоловік стверджує, що такий режим йому навіть подобається більше, ніж звичайна їзда за кермом.

«Я працюю з аеропорту, я працюю з літака. Я намагаюся вкласти в це стільки життя, скільки можливо… Це загалом менш стресово, ніж щодня їздити на роботу за кермом, стояти в заторах і злитися», — зізнався він.

