Безумная экономия: мужчина летает на работу за 1300 км, потому что это дешевле, чем снимать жилье

Мужчина еженедельно ездит на работу двумя поездками, самолетом и автобусом.

Термин «travel» ( путешествие ) и французское «travail» (тяжелый труд) имеют общие корни, и для Дэниела Родригеса это как никогда актуально. Он стал так называемым «супер-комиутером» (человеком, преодолевающим огромные расстояния до работы), чтобы сохранить семейный бюджет.

Историю его невероятных странствий рассказывает UNILAD.

Экономический парадокс

Дэниел – проектный менеджер в сфере городского дизайна. Он живет в Филадельфии со своей женой, но долго не мог найти работу в родном городе. В конце концов он получил отличное предложение в Атланте.

Казалось бы, логичный шаг – переехать туда. Но здесь супруги столкнулись с абсурдной реальностью современной экономики США: стоимость жизни в Атланте настолько высока, что Дэниелу оказалось дешевле жить в Филадельфии и летать на работу , чем арендовать квартиру рядом с офисом.

График «супер-комиутера»

Поскольку у Дэниела гибридный график, ему нужно быть в офисе 2-3 дня в неделю. Вот как выглядит его утро в день выезда:

03:30 - подъем.

Поездка на поезде в аэропорт.

05:30 - вылет самолетом в Атланту.

Поезд из аэропорта в город, затем пешком в офис.

08:00 - 08:30 - он уже на рабочем месте.

Он ночует у друга в Атланте, платя ему символические $400 в месяц, а остальную неделю проводит дома в Филадельфии.

Цена вопроса и нервы

По подсчетам Дэниела, транспортные расходы (самолеты, поезда, автобусы) обходятся ему примерно в 240 долларов в неделю . Вместе с оплатой комнаты у друга это все равно выгоднее полноценной аренды жилья и переезда семьи в дорогой город.

К тому же мужчина утверждает, что такой режим ему даже нравится больше, чем обычная езда за рулем.

«Я работаю из аэропорта, я работаю из самолета. Я пытаюсь вложить в это столько жизни, сколько возможно… Это в общем-то менее стрессово, чем каждый день ездить на работу за рулем, стоять в пробках и злиться», — признался он.

