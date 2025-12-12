- Дата публикации
Безумная экономия: мужчина летает на работу за 1300 км, потому что это дешевле, чем снимать жилье
Путь на работу одного американца лежит через несколько штатов, включает поезд, автобус и самолет и составляет 1300 км.
Термин «travel» ( путешествие ) и французское «travail» (тяжелый труд) имеют общие корни, и для Дэниела Родригеса это как никогда актуально. Он стал так называемым «супер-комиутером» (человеком, преодолевающим огромные расстояния до работы), чтобы сохранить семейный бюджет.
Историю его невероятных странствий рассказывает UNILAD.
Экономический парадокс
Дэниел – проектный менеджер в сфере городского дизайна. Он живет в Филадельфии со своей женой, но долго не мог найти работу в родном городе. В конце концов он получил отличное предложение в Атланте.
Казалось бы, логичный шаг – переехать туда. Но здесь супруги столкнулись с абсурдной реальностью современной экономики США: стоимость жизни в Атланте настолько высока, что Дэниелу оказалось дешевле жить в Филадельфии и летать на работу , чем арендовать квартиру рядом с офисом.
График «супер-комиутера»
Поскольку у Дэниела гибридный график, ему нужно быть в офисе 2-3 дня в неделю. Вот как выглядит его утро в день выезда:
03:30 - подъем.
Поездка на поезде в аэропорт.
05:30 - вылет самолетом в Атланту.
Поезд из аэропорта в город, затем пешком в офис.
08:00 - 08:30 - он уже на рабочем месте.
Он ночует у друга в Атланте, платя ему символические $400 в месяц, а остальную неделю проводит дома в Филадельфии.
Цена вопроса и нервы
По подсчетам Дэниела, транспортные расходы (самолеты, поезда, автобусы) обходятся ему примерно в 240 долларов в неделю . Вместе с оплатой комнаты у друга это все равно выгоднее полноценной аренды жилья и переезда семьи в дорогой город.
К тому же мужчина утверждает, что такой режим ему даже нравится больше, чем обычная езда за рулем.
«Я работаю из аэропорта, я работаю из самолета. Я пытаюсь вложить в это столько жизни, сколько возможно… Это в общем-то менее стрессово, чем каждый день ездить на работу за рулем, стоять в пробках и злиться», — признался он.
