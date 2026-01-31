- Дата публікації

Чотирирічну дівчинку врятували з палаючої квартири: на Київщині попрощалися з її матір’ю
Світлана Черновол понад десять років працювала у б’юті-сфері та планувала поїздку до Іспанії з дітьми. Її життя обірвалося через удар російського дрона по будинку в Білогородці.
У п’ятницю, 30 січня, в Білогородці попрощалися з 40-річною Світланою Черновол, яка загинула разом із цивільним чоловіком через влучання російського дрона в дах багатоповерхівки.
Про це повідомило видання Суспільне.
Світлана понад десять років працювала в індустрії краси та мала два власні салони — у Вишневому та Білогородці.
«Всіх хотіла зробити красивішими, жила на роботі. Щодня зранку пили разом із нею пили каву. Це був наш ритуал», — розповіла її подруга вероніка.
Дев’ять місяців тому жінка переїхала до Білогородки разом із чоловіком, де родина придбала квартиру. Світлана планувала повністю розрахуватися за житло та поїхати з дітьми до Іспанії — подруга та колеги кажуть, що це була її давня мрія.
«Любила життя, діточок своїх. Вона дуже хотіла повести їх в Іспанію», — розповіла колега.
Під час нічної атаки 28 січня у багатоповерхівці спалахнула пожежа. Її доньку чотирирічну Мілану з охопленої полум’ям оселі виніс воєнкор Мар’ян Кушнір. Дівчинка залишиться жити з рідним батьком.
Світлану поховали на центральному кладовищі Білогородки.
Нагадаємо, у селищі Білогородка на Київщині російський ударний безпілотник влучив у багатоповерхівку. Унаслідок атаки загорілися дах і верхні поверхи багатоповерхового будинку.