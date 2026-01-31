Вінтажний скляний посуд знову в тренді: ось що потрібно знати перед купівлею

Вінтажне скло / © Associated Press

Якщо ви стежите за будь-якими ентузіастами вінтажу в Instagram, ви, ймовірно, помітили, що у них є гідна заздрості колекція вінтажного скляного посуду. Скло пережило велике відродження і стало одним з найпопулярніших предметів вінтажного декору.

Келихи, барний посуд, вази, миски, свічники, статуетки тощо — все вінтажне має вік 100 років або менше, а предмети від 1950-х до 1980-х років часто виявляються найпопулярнішими.

Гарно розміщений біля вікон, на кухонних стільницях та на вершинах буфетів та комодів середини століття, вінтажний скляний посуд у різних відтінках має дуже стильний вигляд.

GoodHousekeeping розповідає, як ви можете почати колекціонувати вінтажний скляний посуд.

Кольорове скло

Ваза з кольорового скла / © Associated Press

Є певні вінтажні скляні вироби, які є трендовими, і легко зрозуміти, чому. Деякі скляні вироби особливо барвисті або самобутні, стають зірками шоу в просторі. Люди насолоджуються барвистими чашами ручної роботи середини ХХ століття з Мурано. У минулі епохи їх використовували як чаші для твердих цукерок, і вони досі можуть слугувати тій самій меті.

Кришталь Swarovski, що вийшов на пенсію

Бренд Swarovski, штаб-квартира якого розташована в Австрії, був заснований ще 1895 року і досі процвітає. Але вінтажний кришталь Swarovski став колекційним. Зверніть увагу на кришталеві свічники, келихи для напоїв та статуетки Swarovski, виготовлені до 1980 року.

Келихи для коктейлів

Вінтажні келихи / © Associated Press

Замість придбання келихів швидкого тренду з великих магазинів можна виявити свою індивідуальність, ретельно підібравши колекцію коктейльних келихів середнього модерну для вашого домашнього інтер’єру, а також склянки із золотими деталями.

Поради щодо купівлі та догляду