- Дата публікації
-
- Категорія
- Дім
- Кількість переглядів
- 184
- Час на прочитання
- 3 хв
Вінтажний скляний посуд знову в тренді: ось що потрібно знати перед купівлею
Експерти радять, як створити колекцію вантажного скляного посуду, яку ви будете плекати довгі роки.
Якщо ви стежите за будь-якими ентузіастами вінтажу в Instagram, ви, ймовірно, помітили, що у них є гідна заздрості колекція вінтажного скляного посуду. Скло пережило велике відродження і стало одним з найпопулярніших предметів вінтажного декору.
Келихи, барний посуд, вази, миски, свічники, статуетки тощо — все вінтажне має вік 100 років або менше, а предмети від 1950-х до 1980-х років часто виявляються найпопулярнішими.
Гарно розміщений біля вікон, на кухонних стільницях та на вершинах буфетів та комодів середини століття, вінтажний скляний посуд у різних відтінках має дуже стильний вигляд.
GoodHousekeeping розповідає, як ви можете почати колекціонувати вінтажний скляний посуд.
Кольорове скло
Є певні вінтажні скляні вироби, які є трендовими, і легко зрозуміти, чому. Деякі скляні вироби особливо барвисті або самобутні, стають зірками шоу в просторі. Люди насолоджуються барвистими чашами ручної роботи середини ХХ століття з Мурано. У минулі епохи їх використовували як чаші для твердих цукерок, і вони досі можуть слугувати тій самій меті.
Кришталь Swarovski, що вийшов на пенсію
Бренд Swarovski, штаб-квартира якого розташована в Австрії, був заснований ще 1895 року і досі процвітає. Але вінтажний кришталь Swarovski став колекційним. Зверніть увагу на кришталеві свічники, келихи для напоїв та статуетки Swarovski, виготовлені до 1980 року.
Келихи для коктейлів
Замість придбання келихів швидкого тренду з великих магазинів можна виявити свою індивідуальність, ретельно підібравши колекцію коктейльних келихів середнього модерну для вашого домашнього інтер’єру, а також склянки із золотими деталями.
Поради щодо купівлі та догляду
Розгляньте практичне використання. Хоча гарно демонструвати вінтажний скляний посуд — це весело, пам’ятайте про його утилітарне використання, щоб регулярно взаємодіяти з ним. Початковий етап — подумати, які предмети принесуть вам радість і чому.
Робіть закупи особисто. Найкраще місце для пошуку якісних виробів — це вінтажні та антикварні магазини. Вам також може пощастити на розпродажах нерухомості, у секондгендах та на гаражних розпродажах. Також можна скористатися послугами інтернет-магазинів, таких як eBay, Etsy, Facebook, Instagram та інші, але вартість доставляння починає зростати, і засмучує, коли дивовижні речі ламаються під час нього.
Практикуйте «повільний» догляд. Вінтажний скляний посуд, хоча й довговічний, потребує повільнішого догляду. Миття та сушіння виробів вручну займає більше часу, але подовжує термін служби предмета для майбутніх поколінь. Важливо бути обережним з виробами з кольоровими деталями, такими як карнавальне скло з його переливчастим напиленням, яке може бути зіпсовано засобами для чищення або високою температурою.
Зробіть свою домашню роботу. Важливо провести дослідження. Збирайте книжки та зберігайте веб-сайти, які можна використовувати як довідники.
Шукайте цінні вироби. Якщо ви знайдете старовинний скляний посуд за безцінь на гаражному розпродажі, вам може бути приємно дізнатися, що він коштує набагато більше, ніж ви заплатили. Деякі речі таких кольорів, як червоний, помаранчевий або жадеїт, можуть вартувати більше, оскільки їх іноді було дорожче виробляти або їх рідше використовували. Так само розписні вироби часто трапляються рідше, оскільки вони виготовлені вручну.