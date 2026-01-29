7 найдобріших порід собак: кого ветеринари радять для сімей з дітьми та власникам-початківцям

Золотистий ретривер / © pexels.com

Ветеринари назвали сім порід собак, які вважають одними з найдобріших і найдружелюбніших. До переліку увійшли як компактні компаньйони, так і великі сімейні улюбленці, відомі своєю ніжною вдачею, терплячістю та здатністю легко знаходити спільну мову з людьми.

Про це повідомило видання Parade Pets.

Фахівці наголошують: характер кожного собаки індивідуальний, однак певні породи роками демонструють стабільну репутацію ласкавих і орієнтованих на людину. Саме їх ветеринари радять сім’ям із дітьми, власникам-початківцям та тим, хто шукає відданого домашнього компаньйона.

Бостонський тер’єр вирізняється соціальністю та любов’ю до людей. Його часто називають «собакою-людиною» — він легко йде на контакт, добре ладнає з дітьми та прагне догодити господарю, що спрощує виховання.

Бігль , попри мисливське минуле, відомий спокійною та добродушною вдачею. Як зграйна порода, він звик до співпраці, тому зазвичай терплячий до дітей та інших тварин.

Бордер-коллі поєднує високу інтелектуальність із сильним емоційним зв’язком із сім’єю. Це ласкаві й уважні собаки, яким важливо забезпечувати достатню фізичну та розумову активність.

Ньюфаундленд — приклад великого собаки з м’яким характером. Його нерідко називають «собакою-нянькою» через природну терплячість і чутливість до настрою людей, особливо дітей.

Мопс історично виводився як компаньйон і досі залишається орієнтованим на близький контакт із родиною. Він емоційно прив’язаний до господарів і зазвичай добре уживається з іншими собаками.

Кавалер-кінг-чарльз-спанієль відомий спокійним темпераментом і ніжністю. Ветеринари описують цю породу як чутливу та заспокійливу, ідеальну для тих, хто цінує тісний емоційний контакт із домашнім улюбленцем.

Золотистий ретривер традиційно входить до списків найпопулярніших порід завдяки дружелюбності та врівноваженості. Його легко дресирувати, а відкрита вдача робить ретривера комфортним у різних умовах життя.

Нагадаємо, вибір собаки може відображати особистість людини. Дослідження виявило, які риси характеру найчастіше притаманні власникам різних порід.