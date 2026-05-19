Можно ли определить идеального мужа с первого взгляда: шесть черт, которые расскажут все
Вы точно этого не знали. Есть шесть черт лица, которые выдают идеального мужчину.
Определить идеального мужчину можно по чертам лица — об этом говорит древняя китайская методика Мянь Сян. Сторонники этой практики и традиционной китайской медицины убеждают, что форма глаз, носа или бровей прямо указывает на надежность, эмоциональную стабильность и будущий достаток партнера.
Об этом пишет Daily Mail.
Исторически эту систему использовали еще при Императорской династии Китая для отбора кандидатов на государственные должности и оценки способности потенциальных супругов принести семье богатство. Полная методика базируется на так называемых «12 дворцах» и «100-летней карте лица». Однако ее упрощенная версия выделяет шесть ключевых зон, указывающих на положительные качества будущего мужа.
Шесть черт лица идеального мужчины
По канонам Мянь Сян, идеальными признаками верного, заботливого и состоятельного спутника жизни являются:
Круглые или миндалевидные глаза («ланьи глаза»): свидетельствуют о добром сердце, эмоциональной открытости, развитой эмпатии и романтизме;
Густые, здоровые и мягко изогнутые брови: указывают на эмоциональную зрелость, рациональное мышление, спокойный характер и способность преодолевать жизненные трудности;
Мясистый или закругленный нос: главный показатель трудолюбия, щедрости, финансового успеха и способности обеспечить материальную стабильность семьи;
Округлый подбородок: символизирует преданность семейным ценностям, надежность и длительное процветание на протяжении жизни;
Полные и ровные губы: отражают расположение, высокие коммуникативные навыки, отсутствие стресса и умение открыто выражать чувства;
Большие и мясистые мочки ушей считаются признаком мудрости, терпения, развитого самоконтроля и долгосрочной жизненной стабильности.
Современные поклонники физиогномики часто приводят в пример идеальных черт по системе Мянь Сян известных голливудских актеров. В частности, Киану Ривза вспоминают из-за его мягких глаз и больших мочек ушей, Криса Хэмсворта — за густые брови и сбалансированную структуру лица, а Райана Гослинга, Гарри Стайлза, Педро Паскаля, Тома Хиддлстона, Дэвида Бекхэма и Майкла Б. Джордана — за округлые черты, выразительные глаза и полные губы, что ассоциируется с верностью и интеллектом.
Напомним, ранее психолог и астролог составила портрет идеального партнера для всего зодиакального круга.