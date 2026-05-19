В цветочном тренче и с крокодиловой сумкой: папарацци подловили Диту фон Тиз в Каннах
Дива бурлеска приехала во Францию, чтобы посетить самый престижный кинофестиваль.
Папарацци подловили Диту фон Тиз в отеле Martinez во время Каннского кинофестиваля.
Дива бурлеска появилась там в милом женственном образе. На ней был белый тренч А-силуэта с нежным цветочным принтом, бежевыми пуговицами и поясом на талии. Из-под верхней одежды выглядывало полосатое бело-зеленое платье или юбка.
Аутфит Дита дополнила бирюзовой кожаной сумкой с крокодильим тиснением. У нее была ее фирменная ретро-прическа, макияж с акцентом на красной помаде и коричневые очки-лисички.
