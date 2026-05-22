Чи може роботодавець знизити зарплату: українцям пояснили всі деталі

Українцям можуть урізати зарплати без попередження

Фінансові труднощі підприємства самі по собі не дають роботодавцю права просто зменшити зарплату працівникам. Однак українське законодавство дозволяє змінювати умови оплати праці за певних обставин.

Про це йдеться у роз’ясненні щодо позиції Верховного Суду та норм Кодексу законів про працю України, пише «Судово-юридична газета».

Стаття 32 КЗпП дозволяє змінювати істотні умови праці, зокрема систему та розмір оплати, якщо на підприємстві відбулися зміни в організації виробництва або праці.

Йдеться про такі випадки:

реорганізація підприємства

скорочення обсягів виробництва

оптимізація штату

зміна структури компанії

новий режим роботи

перехід на неповний робочий час

зміна системи преміювання

Водночас роботодавець має довести, що зміни пов’язані саме з організацією роботи, а не лише з нестачею грошей.

Якщо працівнику змінюють умови праці або переводять на іншу посаду з нижчою оплатою, закон передбачає певні гарантії.

Зокрема:

під час переведення на іншу роботу протягом двох тижнів має зберігатися середній заробіток

працівник може відмовитися працювати в нових умовах

у разі звільнення роботодавець зобов’язаний виплатити вихідну допомогу не менше середньомісячної зарплати

Навіть у складній фінансовій ситуації роботодавець не має права встановлювати зарплату нижче мінімальної, якщо працівник повністю відпрацював норму часу.

