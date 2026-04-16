Запасы США на пределе? Трамп переводит автогигантов на военные рельсы

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Администрация президента США Дональда Трампа Пентагон начала переговоры с лидерами американского автопрома по использованию гражданских заводов для выпуска оружия. Пентагон может возродить опыт Второй мировой войны, чтобы быстро пополнить истощенные арсеналы.

Об этом говорится в статье The Wall Street Journal.

США ведут переговоры с автогигантами о производстве оружия

Администрация Трампа намерена активнее привлечь автопроизводителей и другие американские промышленные компании к изготовлению вооружения, следуя подходу, который применялся еще во время Второй мировой войны.

По данным источников, высокопоставленные чиновники оборонного ведомства провели серию встреч с руководителями ряда компаний, обсуждая возможности производства оружия и военных материалов. Среди участников — Мэри Барра из General Motors и Джим Фарли из Ford Motor.

Пентагон рассматривает вариант привлечения этих компаний к использованию их кадровых и производственных ресурсов для наращивания выпуска боеприпасов и другого оснащения, поскольку войны в Украине и Иране существенно сокращают имеющиеся запасы.

Как отмечают собеседники, переговоры пока носят общий и предварительный характер. В ведомстве считают, что гражданские производители могут усилить традиционных оборонных подрядчиков, и выясняют, способен ли бизнес быстро переориентироваться на военные заказы.

В консультациях с Пентагоном также участвовали GE Aerospace и производитель техники и оборудования Oshkosh.

В Министерстве обороны подчеркнули, что «остаются преданными быстрому расширению оборонно-промышленной базы путем использования всех доступных коммерческих решений и технологий, чтобы обеспечить нашим военным решающее преимущество».

США переводят производство оружия на военный режим

Эти инициативы являются частью более широкой политики перевода военного производства на так называемый «военный режим», как это определяет министр обороны Пит Хегсет.

По словам источников, обсуждения стартовали еще до начала войны в Иране. В то же время дополнительная нагрузка на американские запасы боеприпасов из-за этого конфликта лишь подчеркивает необходимость расширения сотрудничества с частным сектором для быстрого наращивания производства ракет, противодронных систем и другого тактического оснащения.

Во время встреч с руководителями компаний представители Пентагона подчеркивали, что увеличение производства вооружений является вопросом национальной безопасности. Они также выясняли, готовы ли компании помочь в укреплении внутреннего производственного потенциала, а еще просили очертить возможные препятствия — от контрактных требований до сложностей участия в тендерах.

Компания Oshkosh из Висконсина начала переговоры с Пентагоном еще в ноябре после призыва Хегсета нарастить производство, сообщил директор по развитию транспортного направления Логан Джонс. По его словам, ключевой вопрос заключается в том, «где именно можно использовать наши мощности в соответствии с нашей ключевой компетенцией».

Хотя компания производит тактические транспортные средства для армии США и союзников, основная часть ее дохода — около 10,5 млрд долл. — приходится на гражданскую продукцию.

«Мы активно ищем возможности, которые отвечают их потребностям. Мы четко услышали, что это важно», — отметил Джонс.

США обеспокоены своими возможностями в производстве вооружений

Законодатели и Пентагон все больше обеспокоены возможностями США в сфере производства вооружений после того, как страна вместе с союзниками по НАТО начала активно поставлять оружие Украине после полномасштабного вторжения России.

Последний бюджетный запрос Пентагона на 1,5 трлн долл. — рекордный в новейшей истории — предусматривает значительные вложения в производство боеприпасов и беспилотников.

Подобные обращения к автопроизводителям администрация Трампа делала и раньше: в начале пандемии GM и Ford совместно с производителями медицинского оборудования наладили выпуск десятков тысяч аппаратов искусственной вентиляции легких.

Идея перепрофилирования промышленности для военных нужд имеет историческую подоплеку: во время Второй мировой войны автозаводы Детройта остановили производство гражданских авто и перешли на выпуск бомбардировщиков, двигателей и грузовиков, превратившись в «арсенал демократии».

Сейчас же основная часть военного производства сосредоточена в руках ограниченного количества подрядчиков. Хотя многие крупные американские компании вне оборонного сектора уже сотрудничают с Пентагоном, их контракты обычно невелики по объему и касаются узких направлений или отдельных продуктов.

У General Motors есть отдельное оборонное подразделение, которое производит легкие пехотные транспортные средства на базе пикапа Chevrolet Colorado. Хотя это направление постепенно растет, оно пока занимает незначительную долю в общих доходах и производстве компании.

Ожидается, что GM станет одним из главных кандидатов на создание нового большего транспортного средства для американской пехоты, которое должно заменить Humvee. Кроме транспортировки военных, эта машина будет выполнять роль мобильной платформы для энергообеспечения и командования.

Война в Иране разворачивается против Трампа — последние новости

Напомним, после 40 дней войны между США и Ираном было объявлено двухнедельное перемирие, однако результаты конфликта противоречивы. Несмотря на заявления Трампа о победе, выиграли прежде всего Россия (из-за ослабления нефтяных санкций) и Китай (как новый влиятельный дипломат). Иран сохранил режим, контроль над Ормузским проливом и ядерный потенциал. Также выгоду получили энергопоставщики Норвегия и Канада и посредник Пакистан.

Зато США, НАТО и Европа оказались среди проигравших: они столкнулись с инфляцией, энергетическим кризисом и внутренними расколами. Израиль не достиг изменения иранского режима, а Ливан понес катастрофические гуманитарные потери. Война не ослабила врагов Запада, а лишь усилила геополитические риски.

Саудовская Аравия усилила давление на США, требуя прекратить военно-морскую блокаду иранских портов и вернуться к переговорам. Кронпринц Мухаммед бин Салман опасается асимметричного ответа Тегерана, в частности перекрытия Баб-эль-Мандебского пролива силами йеменских хуситов. Хотя ранее Эр-Рияд поддерживал жесткую линию США и Израиля, закрытие Ормузского пролива заставило королевство изменить стратегию. Новая эскалация угрожает ключевым маршрутам экспорта нефти в Азию, что может парализовать мировую энергетику и подорвать экономику региона.