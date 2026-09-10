Тривога посеред концерту: Мінкульт змінив правила для глядачів та організаторів

Повітряна тривога Фото ілюстративне / © ТСН

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Міністерство культури України 10 вересня затвердило рекомендації щодо проведення масових культурних та розважальних заходів щодо встановлення «жовтого» рівня загрози засобів повітряного нападу.

Про це повідомили у Міністерстві культури.

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Захід можна проводити при безпеці

За новими рекомендаціями організатор може розпочати або продовжити захід при «жовтому» рівні загрози, якщо забезпечені необхідні умови безпеки. Зокрема, всі відвідувачі, учасники та працівники повинні мати доступ до укриття відповідної ємності.

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Віце-прем’єр-міністр України з гуманітарної політики — міністерка культури України Тетяна Бережна наголосила, що головним критерієм залишається безпека людей.

«Створюємо зрозумілі правила, які допоможуть культурному життю продовжуватися з урахуванням безпекової ситуації. В основі цих рекомендацій — життя та здоров’я людей. Організатори повинні завчасно підготувати чіткий план дій, забезпечити доступ до укриття та оперативно інформувати відвідувачів про рівень загрози. У той же час, людина повинна отримувати всю необхідну інформацію, щоб самостійно приймати рішення щодо подальшого перебування на заході. Такий підхід дозволяє гнучко реагувати на зміну безпекової ситуації та відповідально проводити культурні події», — зазначила Бережна.

Перед проведенням події організатори повинні визначити доступні укриття та маршрути до них, перевірити їх ємність та забезпечити вільний доступ до евакуаційних виходів. Також рекомендується призначити відповідальних за відстеження безпекової ситуації та оперативне інформування людей.

Кількість глядачів має бути визначена з огляду на те, чи зможе укриття одночасно прийняти відвідувачів, персонал, виконавців та інших учасників заходу.

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Людей мають заздалегідь попереджати про укриття

До початку події відвідувачам рекомендують повідомити, де розташоване найближче укриття, яким маршрутом до нього можна пройти і як діяти після встановлення жовтого або червоного рівня загрози.

Таку інформацію пропонується розміщувати на офіційних сайтах, соціальних мережах та месенджерах організаторів, а також на квитках, інформаційних стендах, екранах та за допомогою QR-кодів.

Якщо жовтий рівень загрози встановлено, захід може розпочатися або продовжитися за умови, що укриття достатньої ємності доступне, а люди знають маршрут до нього.

Водночас, кожен відвідувач має право самостійно залишити місце проведення заходу та перейти до укриття. Організатор повинен забезпечити таку можливість і, якщо потрібно, допомогти людині переміститись у безпечне місце.

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Що змінюється у разі «червоного» рівня

Для «червоного» рівня передбачені жорсткіші правила.

Якщо «червоний» рівень встановлено на початок події, міра скасовується. Якщо відповідний рівень загрози оголошено вже під час заходу, організатор повинен його припинити, повідомити присутніх про найближче укриття та організувати перехід людей до нього.

Організатори повинні оцінити ємність укриттів, відстань до них, пропускну здатність маршрутів та можливість швидкого переміщення багатьох людей без небезпечного скупчення.

Якщо організувати швидкий доступ усіх учасників до укриття неможливо, проведення заходів на відкритому просторі під час жовтого рівня загрози не рекомендується.

Що буде з квитками у разі переривання заходу

Рекомендації також визначають підходи до перенесення, відновлення або скасування заходів та використання придбаних квитків.

При ухваленні рішення організаторам рекомендують враховувати поточну ситуацію, тривалість перерви, комендантську годину, роботу громадського транспорту та можливість безпечно повернутися додому.

Водночас рекомендації Мінкульту не скасовують вимог законодавства у сфері цивільного захисту. Також організатори мають виконувати рішення військового командування, військових адміністрацій, органів державної влади та місцевого самоврядування, які були ухвалені з урахуванням ситуації у конкретному регіоні.

Нагадаємо, під час жовтого рівня загрози частина, зокрема, київських торгових центрів та закладів у них продовжуватиме роботу, хоча окремі магазини можуть закриватися.

Раніше у Києві заговорили про нову загрозу АЗС.

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