Миф о «дурном животном»: что на самом деле видят коровы, когда смотрят на нас

Умнее, чем кажется: ученые «посмотрели» в мозг коров / © ТСН

Реклама

Коровы способны не только запоминать человеческие лица, но и четко отличать своих двуногих от совершенно чужих людей.

Свежее исследование ученых, опубликованное изданием Popular Science, полностью разрушает стереотип об этих животных как тупых «поставщиков» мяса и молока на наш стол.

Люди долгое время считали коров не слишком умными, но стереотип начинает меняться.

Реклама

Так, 13-летняя домашняя корова в Австрии по имени Вероника использует метлы, чтобы чесать спину, квалифицирующуюся как форма использования инструментов. Использование инструментов считается общим маркером интеллекта у животных. Домашние коровы, живущие в тесном контакте с людьми, также очень социальные животные, что является еще одним признаком интеллекта.

Новое исследование показало, что коровы могут распознавать людей и различать их между собой. С помощью зрения и слуха они создают в своей голове четкие профили людей, с которыми регулярно контактируют. Животные без проблем идентифицируют своего хозяина или фермера даже тогда, когда тот сменяет одежду, что подтверждает: они ориентируются именно на черты лица и уникальный тембр голоса.

Чтобы выяснить, могут ли коровы отличать знакомые лица от незнакомых, команда собрала данные 32 коров голштинской (черно-пестрой) породы. Эта порода возникла в Голландии и является одной из самых распространенных пород молочных коров во всем мире, в частности, в Украине.

Команда воспроизводила видео знакомых и незнакомых мужчин с выключенным звуком для коров и измеряла, как долго животные смотрели на видео. В частности, команда искала кросс-модальное распознавание (способность мозга связывать информацию, полученную от разных органов чувств, в единый образ), или когнитивную способность распознавать объекты, представленные в двух разных сенсорных условиях.

Реклама

Они также воспроизводили видео как знакомых, так и незнакомых человеческих лиц, одновременно транслируя аудио, соответствующее одному из двух мужчин. Каждый мужчина также произносил одно и то же предложение. Команда измеряла частоту сердечных сокращений животных во время просмотра видео, чтобы увидеть, эмоционально ли реагируют на коровы.

Коровы не боялись видео без звука и дольше смотрели на незнакомые лица. По словам команды, это смотрело на них, показывая, что животные могут отличать незнакомое лицо от знакомого.

Когда исследователи совмещали видео со звуком, коровы дольше смотрели на видео, когда голос совпадал с лицом. Это показывает, что коровы могут совмещать лицо с голосом, который они знают. Большие кошки, содержащиеся в неволе, также могут делать это со своими дрессировщиками.

Команда исследователей отмечает, что видео- и аудиозапись не полноценное взаимодействие с человеком, но эти результаты свидетельствуют о том, что коровы могут различать знакомых и незнакомых людей, а также людей по лицу и голосу. Чтобы лучше понять животных и их благополучие, будущие исследования могут изучить, как коровы взаимодействуют с конкретными людьми.

Реклама

Ранее мы писали, что корова затоптала насмерть 29-летнюю девушку, которая хотела ее сфотографировать.

Новости партнеров