«Задули» газом авто с ребенком: на Черкасщине ТЦК попал в скандал из-за остановки ветерана с ампутацией — соцсети

Скандал в Черкасской области: Работников ТЦК обвинили в нападении с газом на авто военного с ампутацией

Реклама

В Черкасской области ТЦК «задули» газом ветерана войны с ампутацией. В салоне также находилась его жена с ребенком.

Об этом сообщает ОО «Ветерани Батьківщини»

По сообщению этой общественной организации инцидент произошел 16 мая на территории Чигиринского района. Работники ТЦК остановили автомобиль военнослужащего на реабилитации с ампутацией ноги — в салоне также находилась его семья.

Реклама

«На территории Чигиринского района, работниками ТЦК и СП был остановлен автомобиль, которым управлял доброволец, действующий военнослужащий на реабилитации, инвалид войны (ампутированная нога), имеет боевые награды, именное оружие, боевой сержант по имени Владимир», — говорится в сообщении.

В ОО утверждают, что сотрудники военкомата запустили в салон газ и начали угрожать. На место прибыл экипаж полиции, возбуждено производство. Отмечается, что по прибытии полиции работник ТЦК отказался извиняться, ушел и заперся в своем автомобиле.

Заметим, что Черкасский областной ТЦК и полиция не отреагировали на эту информацию и официально ее не подтвердили.

Напомним, что на Прикаратте будут судить руководителя районного ТЦК и троих его подчиненных, истязавших мобилизованных.

Реклама

Новости партнеров