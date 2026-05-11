В Хмельницком ветеран с битой ворвался в ТЦК, потому что его сына мобилизовали: что говорят в военкомате

Скандал в ТЦК Хмельницкого

В Хмельницком ветеран с битой ворвался в помещение ТЦК из-за того, что его сына с инвалидностью якобы «бусифицировали» и избили представители военкомата.

Об этом сообщили местные паблики. Видео инцидента также обнародовал одиозный нардеп Георгий Мазурашу.

«Открывай дверь! Кого я защищаю? По голове избивали сына. За что? Б*дло. Вы избили моего сына. Адвоката сюда. Полиция. Вы могли дать повестку и не избивать. Я сам был там с 2014 года (в зоне боевых действий — Ред.). Вы люди или не люди. Как с вами разговаривать. За что сына избили? Он и без того инвалид. А вы его еще добиваете. Он ушел добробатом. Он здесь служит. Какие вы изверги», — возмущался мужчина.

Внимание! Видео содержит нецензурную лексику.

Что ответили в ТЦК

Хмельницкий областной ТЦК и СП прокомментировал инцидент.

В военкомате рассказали, что группа оповещения вместе с полицией доставили в ТЦК военнообязанного Г. 1980 года рождения, подлежащего призыву на военную службу.

«Впоследствии в помещение Хмельницкого объединенного городского ТЦК прибыл его отец в камуфлированной одежде, который повредил входную дверь помещения и турникет пропускной системы, выражая требования по освобождению своего сына», — говорится в сообщении.

В ТЦК не комментируют, является ли мужчина «в камуфлированной одежде» военным или ветераном.

Также в военкомате заверили, что задержанного парня никто не избивал. Кроме того, когда сына ветерана везли в учебный центр, он сбежал в СОЧ и теперь его разыскивают.

