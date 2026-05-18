Церковный праздник 19 мая / © pexels.com

Реклама

Завтра, 19 мая, в православном календаре день памяти святого священномученика Патрикия, епископа Прусского. Патрикий был поставлен епископом в Пруссе, который в то время был важным административным и торговым центром Вифинии. Как пастырь Церкви, он ревностно заботился об утверждении христианской общины, проповедовал Евангелие и укреплял верующих в периоды притеснений.

Его служение пришлось на времена, когда имперская власть требовала от подданных поклонения языческим богам и императору как божеству. Христиане, отказывавшиеся участвовать в этих обрядах, подвергались преследованиям, заключениям и казням.

По преданию церковной традиции, Патрикий вместе с тремя пресвитерами — Акакием, Менандром и Полиеном — был схвачен за исповедание христианской веры. Их заставляли отречься от Христа и принести жертвы языческим идолам, однако они остались непоколебимыми.

Реклама

После жестоких пыток святой Патрикий принял мученическую смерть. Его казнь стала свидетельством несокрушимости веры и духовной силы ранней Церкви, которая в условиях преследований только укреплялась.

Приметы 19 мая

Народные приметы 19 мая / © pexels.com

Ясная, теплая погода — к щедрому, урожайному лету.

Сильная утренняя роса — к хорошему урожаю огурцов и зелени.

Гром этого дня обещает богатый урожай.

Что завтра нельзя делать

В народе верили, что 19 мая следует держать мысли в чистоте и избегать негатива. Поэтому остерегались негативных мыслей, ссор, лености. Также не нравились стричь волосы — чтобы не «обрезать» удачу и силу.

Что можно делать завтра

Считалось, что именно сейчас лучшее время высаживать огурцы: по поверьям, тогда они вырастают особенно сочными, хрустящими и без горечи.

Новости партнеров