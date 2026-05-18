В Германии разоблачили масштабную схему поставок для российской оборонки: детали расследования

В ракетах Х-101, в Shahed-136 находят иностранные компоненты / © Telegram / Андрей Ермак

Немецкие правоохранители прекратили деятельность мощной сети, которая годами обходила санкции и поставляла европейские технологии двойного назначения для российского военно-промышленного комплекса. Организатором схемы оказался 39-летний бизнесмен Никита С., задержанный в гостинице города Любек после четырех лет расследования.

Об этом говорится в совместном расследовании изданий POLITICO и BILD, получивших доступ к секретным материалам немецкой прокуратуры и Федеральной разведывательной службы Германии (BND).

16 тысяч грузов для Кремля: как работала схема

По данным следствия, масштаб сделки впечатляет: сеть успела переправить в Россию около 16 000 партий товаров на сумму более 30 миллионов евро.

Центром нелегального бизнеса стала немецкая торговая компания Global Trade (базируется в Любеке). До начала полномасштабного вторжения она торговала с РФ официально, но после ужесточения санкций весной 2022 года ее возглавил Никита С., превратив предприятие в европейский закупочный филиал Москвы.

Как маскировали поставки: на бумаге заказы оформлялись от немецкой компании, а европейские поставщики даже не подозревали, куда идет товар. На самом же деле сотрудники подсанкционной российской компании «Коловрат» (она же Siderius) тайно заходили в корпоративные почты немецкой Global Trade под вымышленными немецкими именами и сами вели переговоры с поставщиками по всей Европе.

Внутренние переписки злоумышленников свидетельствуют о циничном и рутинном характере обхода санкций:

«Сделай так, чтобы все выглядело чисто. Никакого упоминания о России», — писал Никита С. своему сообщнику.

«Уберите все документы из коробок перед отправкой», — говорилось в других инструкциях по логистике.

«Товар нужен в подсанкционной стране», — прямо отмечали участники схемы.

Маршрут через Турцию и связь с ядерным оружием РФ

Поскольку прямой экспорт в РФ стал невозможен, сеть создала цепочку фирм-прокладок. Главным транзитным хабом выступала турецкая компания MR Global. Товары из ЕС доставлялись в Турцию, а уже через 5–10 дней оказывались в России. Для прикрытия использовались фиктивные немецкие фирмы без реального штата (например, ER Industriebedarf и Amtech Solutions).

Что именно поставляли оккупантам?

Номенклатура включала микроконтроллеры, датчики, преобразователи, осциллографы, подшипники и механические детали. В одиночку эти товары казались гражданскими, но следствие доказало, что это продукция двойного назначения, необходимая российскому ВПК.

Следователям удалось зафиксировать конкретные пункты назначения европейской электроники в РФ:

Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики (ВНИИА) — ведущее учреждение, связанное с ядерной программой России.

Компоненты для опреснительных установок, которые, по данным разведки BND, предназначались для российских атомных подлодок.

Спецоперация BND и задержание

Разоблачить глубоко законспирированную сеть помогла немецкая внешняя разведка (BND). Спецслужбе удалось сломать внутренние серверы российского «Коловрата» и получить доступ к заказам, инвойсам и чатам злоумышленников. Поскольку данные разведки нельзя прямо использовать в суде, BND передала материалы таможенникам и прокуратуре, шаг за шагом сопоставившие европейские экспортные декларации с российскими данными об импорте.

Никит С. был задержан в начале 2026 года, когда он приехал в Германию из Москвы и остановился в отеле Radisson Blu Senator. Одновременно с этим силовики провели обыски на десятках объектов.

В настоящее время под стражей находятся сам Никита С., а также его ключевые сообщники Евгений Р., Даниэль А. и Борис М. Им инкриминируют систематическое нарушение немецкого Закона о внешней торговле и масштабный обход санкций в составе преступной группировки. Фигурантам грозит до 10 лет тюрьмы.

Напомним, во время последнего массированного удара по Киеву, от которого погибли 24 человека, российская армия использовала ракеты, изготовленные государством-агрессором в этом году благодаря компонентам из США, Европы и Японии.

