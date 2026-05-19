День ангела 19 мая: кого и как поздравлять с именинами
19 мая 2026 года — какой день ангела и как поздравлять с именинами — читайте в материале ТСН.ua.
Кто празднует день ангела 19 мая
19 мая 2026 поздравьте с именинами Ивана, Иосифа, Ивану, Марию, Марту, Соломию, Тамару.
Иоанн — древнеиудейское происхождение, означает «милость Божия». В детстве тихий, спокоен. Во взрослом возрасте становится неторопливым, трудолюбивым.
Иосиф — древнееврейское имя, переводится как «да Бог вознаградит». В детстве упрямый, скрытный. Во взрослом возрасте становится усидчивым, терпеливым.
Иоанна — древнеиудейские корни, толкуется как «Бог милостивый». В детстве уравновешенная, добрая. Во взрослом возрасте становится резкой, прямолинейной.
Мария — древнееврейское происхождение, означает «возлюбленная». В детстве дружелюбная, вежливая. Во взрослом возрасте становится решительной, упрямой.
Марта — арамейское имя, переводится как «хозяйка дома». В детстве напористая, хорошо учится. Во взрослом возрасте становится амбициозной, высокомерной.
Соломия — древнееврейские корни, толкуется как «спокойствие». В детстве эмоциональна, способна к самопознанию. Во взрослом возрасте становится ответственной, к работе относится с обязанностью.
Тамара — древнееврейское происхождение, означает «финиковая пальма». В детстве любит быть в центре внимания, умеет манипулировать людьми. Во взрослом возрасте становится глубоко эмоциональной, уязвимой.
День ангела 19 мая — душевные поздравления в прозе
Поздравляю с Днем ангела! Пусть твой небесный покровитель всегда оберегает тебя от тревог и невзгод, дарит покой в сердце, мудрость в решениях и свет на каждом жизненном шаге. Желаю, чтобы рядом всегда были искренние люди, а в душе царили гармония и вера в добро.
С Днем ангела! Пусть твой охранник с небес невидимо ведет тебя по пути счастья, отвлекает от всего плохого и усиливает твои силы в важные моменты. Желаю крепкого здоровья, радости в каждом дне и осуществления самых заветных мечтаний.
Поздравляю с Днем ангела! Пусть этот особенный день наполнит твою жизнь светом, любовью и надеждой. Пусть ангел-хранитель всегда стоит рядом, защищает от жизненных бурь и помогает находить правильные решения даже в самые сложные минуты.
С Днем ангела тебя! Пусть небеса щедро благословляют каждый твой день, дарят вдохновение, силы и уверенность в себе. Желаю, чтобы сердце было полон тепла, а жизнь — хороших встреч, приятных событий и счастливых моментов.
Поздравляю с Днем ангела! Пусть твой небесный защитник всегда держит тебя под своим крылом, оберегая от всего злого. Желаю мира в душе, любви в сердце и великого человеческого счастья, сопровождающего тебя каждый день.