В пышной юбке и жакете на голое тело: Деми Мур в эффектном луке пришла на гала-вечер
Актриса продолжает восхищать своими новыми образами во время Каннского кинофестиваля.
Деми Мур посетила гала-вечер Chopard Miracle, который состоялся в рамках Каннского кинофестиваля в Ле-Канне.
Актриса выбрала для своего появления эффектный образ total black. На звезде был элегантный жакет с глубоким декольте, который она надела на голое тело, и пышная асимметричная юбка из фатина.
Лук Мур дополнила остроносыми слингбэками на шпильках, черным чокером с украшением, инкрустированным бриллиантами, и элегантными бриллиантовыми серьгами. Ей сделали укладку с локонами и макияж с пышными ресницами.
Напомним, Деми Мур в один из дней Каннского фестиваля произвела фурор "кукольным" пышным платьем цвета фуксии с большим бантом от Matières Fécales.