Закатованого в полоні бійця відмовилися ховати в рідному селі: у чому причина

Військовослужбовця ЗСУ Володимира Сребродольського, який загинув у російському полоні після жорстоких побиттів, змушували записувати пропагандистське відео під тиском і катуваннями. Через цей ролик після репатріації тіла полоненого частина мешканців його рідного села на Чернігівщині виступила проти поховання.

Про це повідомило видання «Слідство.Інфо» з посиланням на свідчення звільненого з полону військового медика Миколи Шустрова.

За словами Шустрова, Володимир Сребродольський потрапив у полон на Курахівському напрямку, після чого росіяни записали з ним відео, де військовий озвучував російські пропагандистські наративи та критикував українську владу.

Водночас звільнений із полону медик стверджує, що всі заяви на камеру Сребродольський робив після побиттів і під прямим примусом окупантів.

«Він казав: „Там зі мною відео зняли. Казали, що говорити, щоб не було нічого ‚зайвого‘“. Росіяни сказали, що це відео точно в Україні побачать. І побачать, що ти живий», — розповів Шустров.

За його словами, російські військові били українських полонених як під час захоплення, так і в місцях утримання. Володимира Сребродольського, зокрема, жорстоко побили у колонії в окупованому Торезі Донецької області.

«Його били на колонії. По-перше, коли ти прибуваєш, тебе там б’ють — це „прийомка“. І потім його ще день били, коли він погано вчив російський гімн», — зазначив медик.

Шустров розповів, що після одного з побиттів у Сребродольського з’явилися ознаки перитоніту. Військовому фактично не надавали медичної допомоги.

«Усю ніч я був поруч із ним, йому дуже боліло. Він просив допомогти, але на бараках нічого не було — лише вода з-під крану», — сказав звільнений із полону українець.

Лише наступного ранку адміністрація колонії викликала швидку допомогу, однак через бюрократичні процедури та затримки під час перезмінки охорони полоненого не змогли оперативно доправити до лікарні. Невдовзі Володимир Сребродольський помер.

У квітні 2025 року тіло військового повернули в Україну в рамках репатріаційних заходів. Однак через поширене росіянами відео частина жителів села Карпилівка на Чернігівщині виступила проти поховання бійця у рідному населеному пункті.

Як з’ясувало «Слідство.Інфо», зрештою військового поховали у Прилуках.

Нагадаємо, в Україні озвучили нові дані щодо українських полонених. Наразі РФ тримає в катівнях близько 7 тис. військових і до 20 тис. цивільних. Також повідомляється про 375 повернутих тіл з ознаками тортур.

