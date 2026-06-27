Анализы

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Преддиабет часто протекает бессимптомно, поэтому многие люди не воспринимают его как серьезную проблему. Однако международное исследование показало, что именно на этом этапе можно существенно повлиять на будущее состояние здоровья. Учёные пришли к выводу: если удаётся вернуть уровень сахара в крови к норме, риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний значительно снижается, а положительный эффект может сохраняться на протяжении десятилетий.

Об этом сообщило издание Egeszseg Kalauz.

К таким выводам пришли исследователи из Королевского колледжа Лондона, которые подчеркивают, что преддиабет — это не просто предупреждение о возможном развитии диабета 2 типа. Повышенный уровень глюкозы уже на этом этапе постепенно повреждает сердечно-сосудистую систему и увеличивает риск опасных осложнений.

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Авторы работы обратили внимание на важную деталь. Предыдущие исследования ставили под сомнение эффективность изменения образа жизни для снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний у людей с преддиабетом. Новый анализ показал, что решающее значение имеет не сам факт похудения или увеличения физической активности, а то, удалось ли благодаря этим изменениям вернуть показатели глюкозы к нормальному уровню.

Именно нормализация уровня сахара в крови, по словам исследователей, обеспечивает наилучшую защиту сердца и сосудов.

Для анализа ученые объединили результаты двух крупных долгосрочных исследований. Американский проект DPPOS охватил 2402 участника, за которыми наблюдали в течение 20 лет, а китайское исследование DaQingDPOS включало 540 человек, которых изучали в течение 30 лет. Такой подход позволил оценить не краткосрочный эффект, а долгосрочное влияние нормализации уровня сахара в крови.

Согласно результатам анализа, участники, у которых уровень глюкозы в крови достиг нормы хотя бы один раз в ходе наблюдения или уже в начале программы изменения образа жизни, получали существенные преимущества. У них риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний или госпитализации из-за сердечной недостаточности был ниже на 58%. Кроме того, риск серьезных сердечно-сосудистых событий, в том числе инфаркта и инсульта, снижался на 42%.

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Исследователи также отмечают, что защитный эффект сохранялся очень долго. Данные китайского исследования показали, что положительное влияние нормального уровня сахара в крови прослеживалось даже через 30 лет после начала наблюдения.

В ходе исследования полной ремиссией преддиабета считалось достижение трёх лабораторных показателей в соответствии с критериями Американской диабетической ассоциации (ADA): уровень глюкозы натощак ниже 5,6 ммоль/л, показатель HbA1c менее 5,7% и результат двухчасового теста на толерантность к глюкозе, не превышающий 7,8 ммоль/л.

В то же время ученые пришли к выводу, что в повседневной медицинской практике одним из лучших ориентиров может служить уровень глюкозы натощак. Если он стабильно составляет 5,3 ммоль/л или ниже, это является надежным предиктором длительного кардиозащитного эффекта.

Авторы исследования отмечают, что преддиабет — это обратимое состояние, особенно если принять меры на ранней стадии. По их словам, улучшить чувствительность к инсулину и нормализовать уровень глюкозы помогают снижение массы тела, регулярные физические нагрузки, здоровый рацион, достаточный сон и снижение уровня стресса.

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Специалисты также отмечают, что даже потеря 5–10% массы тела может существенно улучшить обмен глюкозы.

«Однако потеря веса сама по себе не имеет большого значения: суть заключается в уменьшении висцерального жира, то есть жира, накапливающегося вокруг органов брюшной полости, поскольку именно он является причиной большинства метаболических нарушений», — говорится в статье.

Не менее важными они называют как минимум 150 минут физической активности умеренной интенсивности в неделю, рацион с достаточным количеством клетчатки, а также полноценный сон, поскольку хроническое недосыпание и длительный стресс могут повышать инсулинорезистентность и уровень сахара в крови.

По мнению исследователей, лечение преддиабета должно быть направлено не только на отсрочку развития диабета 2 типа. Главной целью должно стать полное восстановление нормального уровня глюкозы в крови, ведь именно это может обеспечить длительную защиту сердца и сосудов и способствовать увеличению продолжительности жизни.

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