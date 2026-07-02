Ракета Х-69: что это за оружие России, которое атакует Украину, и можно ли его сбить Patriot (фото)

Ракета Х-69 Фото из открытых источников

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Россия продолжает использовать против Украины новейшие крылатые ракеты Х-69, которые сами оккупанты называют одной из своих самых современных высокоточных разработок. Именно эти ракеты применялись при ударах по объектам энергетической инфраструктуры, в частности, по Трипольской ТЭС.

Об этом говорится в материале 24 канала.

По своему назначению Х-69 часто сравнивают с британскими Storm Shadow, французскими SCALP и немецкими Taurus. В то же время западные аналоги имеют большую дальность полета и более мощную боевую нагрузку.

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Боевая часть ракеты Х-69, найденная под Киевом в Голосеевском лесу в мае 2025 года

Что такое ракета Х-69?

Х-69 — это современная дозвуковая крылатая ракета класса «воздух — земля», созданная как развитие ракеты Х-59МК2. Ее главной особенностью стал корпус с квадратным сечением, благодаря которому оружие получило неофициальное название «русская квадратная ракета».

Сначала ее разрабатывали специально для истребителя Су-57, однако из-за проблем с серийным производством этого самолета российские военные адаптировали Х-69 для использования с Су-34 и Су-35.

Впервые ракету показали на выставке Армия-2022, а ее боевое применение в Украине было зафиксировано в начале 2024 года.

Основные характеристики ракеты Х-69

По открытым данным, Х-69 имеет следующие характеристики:

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тип — дозвуковая крылатая ракета;

класс — «воздух — земля»;

носители — Су-34, Су-35, перспективно Су-57;

фактическая дальность полета — более 400 км (хотя официально заявлялось около 300 км);

боевая часть — 310 кг;

стартовая масса — 710 кг;

скорость — от 700 до 1000 км/ч;

система наведения — спутниковая ГЛОНАСС в сочетании с электронно-оптической системой наведения.

Эксперты оценивают стоимость одной ракеты примерно в 500–800 тысяч долларов, хотя точную цену определить сложно из-за отсутствия экспортных поставок.

Почему Х-69 представляет опасность

Основное предназначение ракеты — поражение стационарных целей с заранее известными координатами.

Наибольшим преимуществом Х-69 считается ее способность лететь на очень малой высоте — примерно 20 метров, что значительно усложняет ее обнаружение радарами.

Кроме того, запускать Х-69 можно с самолетов фронтовой авиации, способных быстро приблизиться к линии фронта, выполнить пуск и покинуть опасную зону. Именно это позволяет России использовать фактор внезапности при атаке.

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Как Россия применяет Х-69 против Украины

Наиболее известным случаем стало уничтожение Трипольской теплоэлектростанции 11 апреля 2024 года, когда оккупанты использовали сразу несколько таких ракет.

После этого Х-69 регулярно применялись при ударах по украинской энергетической и критической инфраструктуре. По оценкам аналитиков, Россия использует их преимущественно для атак по хорошо защищенным стационарным объектам.

Способна ли украинская ПВО сбивать Х-69? Да.

Первые успешные перехваты Х-69 украинские силы ПВО осуществили уже в феврале 2024 года. Во время одной из атак были сбиты большинство выпущенных ракет, после чего их обломки исследовали украинские эксперты.

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По оценкам Воздушных сил, современные западные комплексы, в частности, Patriot, способны эффективно уничтожать такие цели, хотя из-за малой высоты полета Х-69 остается сложной мишенью.

Может ли Россия массово производить Х-69

Несмотря на громкие заявления Кремля о новейшем оружии, массовое производство Х-69 остается проблемой.

По оценкам украинской разведки, российская промышленность пока не способна выпускать более пяти таких ракет в месяц. Причины санкции, дефицит современной электроники и сложность производства.

Именно поэтому Х-69 пока не стало массовым оружием, хотя Россия продолжает применять его во время отдельных высокоточных ударов.

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Напомним, ранее уже говорилось, что россияне используют в изготовлении ракет Х-69 компоненты, сделанные в Беларуси.

А ранее украинские воздушные силы впервые сбили крылатую ракету РФ класса «воздух-поверхность» Х-69, которая имела кассетную боевую часть.

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