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Ракета Х-69: что это за оружие России, которое атакует Украину, и можно ли его сбить Patriot (фото)
Х-69 — одна из новейших крылатых ракет России. Все о ее характеристиках, дальности полета, стоимости, опасности для Украины и возможностях украинского ПВО.
Россия продолжает использовать против Украины новейшие крылатые ракеты Х-69, которые сами оккупанты называют одной из своих самых современных высокоточных разработок. Именно эти ракеты применялись при ударах по объектам энергетической инфраструктуры, в частности, по Трипольской ТЭС.
Об этом говорится в материале 24 канала.
По своему назначению Х-69 часто сравнивают с британскими Storm Shadow, французскими SCALP и немецкими Taurus. В то же время западные аналоги имеют большую дальность полета и более мощную боевую нагрузку.
Что такое ракета Х-69?
Х-69 — это современная дозвуковая крылатая ракета класса «воздух — земля», созданная как развитие ракеты Х-59МК2. Ее главной особенностью стал корпус с квадратным сечением, благодаря которому оружие получило неофициальное название «русская квадратная ракета».
Сначала ее разрабатывали специально для истребителя Су-57, однако из-за проблем с серийным производством этого самолета российские военные адаптировали Х-69 для использования с Су-34 и Су-35.
Впервые ракету показали на выставке Армия-2022, а ее боевое применение в Украине было зафиксировано в начале 2024 года.
Основные характеристики ракеты Х-69
По открытым данным, Х-69 имеет следующие характеристики:
тип — дозвуковая крылатая ракета;
класс — «воздух — земля»;
носители — Су-34, Су-35, перспективно Су-57;
фактическая дальность полета — более 400 км (хотя официально заявлялось около 300 км);
боевая часть — 310 кг;
стартовая масса — 710 кг;
скорость — от 700 до 1000 км/ч;
система наведения — спутниковая ГЛОНАСС в сочетании с электронно-оптической системой наведения.
Эксперты оценивают стоимость одной ракеты примерно в 500–800 тысяч долларов, хотя точную цену определить сложно из-за отсутствия экспортных поставок.
Почему Х-69 представляет опасность
Основное предназначение ракеты — поражение стационарных целей с заранее известными координатами.
Наибольшим преимуществом Х-69 считается ее способность лететь на очень малой высоте — примерно 20 метров, что значительно усложняет ее обнаружение радарами.
Кроме того, запускать Х-69 можно с самолетов фронтовой авиации, способных быстро приблизиться к линии фронта, выполнить пуск и покинуть опасную зону. Именно это позволяет России использовать фактор внезапности при атаке.
Как Россия применяет Х-69 против Украины
Наиболее известным случаем стало уничтожение Трипольской теплоэлектростанции 11 апреля 2024 года, когда оккупанты использовали сразу несколько таких ракет.
После этого Х-69 регулярно применялись при ударах по украинской энергетической и критической инфраструктуре. По оценкам аналитиков, Россия использует их преимущественно для атак по хорошо защищенным стационарным объектам.
Способна ли украинская ПВО сбивать Х-69? Да.
Первые успешные перехваты Х-69 украинские силы ПВО осуществили уже в феврале 2024 года. Во время одной из атак были сбиты большинство выпущенных ракет, после чего их обломки исследовали украинские эксперты.
По оценкам Воздушных сил, современные западные комплексы, в частности, Patriot, способны эффективно уничтожать такие цели, хотя из-за малой высоты полета Х-69 остается сложной мишенью.
Может ли Россия массово производить Х-69
Несмотря на громкие заявления Кремля о новейшем оружии, массовое производство Х-69 остается проблемой.
По оценкам украинской разведки, российская промышленность пока не способна выпускать более пяти таких ракет в месяц. Причины санкции, дефицит современной электроники и сложность производства.
Именно поэтому Х-69 пока не стало массовым оружием, хотя Россия продолжает применять его во время отдельных высокоточных ударов.
Напомним, ранее уже говорилось, что россияне используют в изготовлении ракет Х-69 компоненты, сделанные в Беларуси.
А ранее украинские воздушные силы впервые сбили крылатую ракету РФ класса «воздух-поверхность» Х-69, которая имела кассетную боевую часть.