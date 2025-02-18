Россия использует при производстве ракет Х-69 компоненты, сделанные в одной из соседних стран

Россияне для ударов по Украине начали использовать крылатые ракеты Х-69 год назад.

Россияне используют при производстве ракет Х-69 компоненты, сделанные в Беларуси.

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак в соцсетях.

Россияне для ударов по Украине начали использовать крылатые ракеты воздушного базирования Х-69, предназначенные для самолетов тактической авиации "ВКС РФ", год назад.

Известно, что Х-69 имеет дозвуковую скорость полета, массу БЧ в 310 килограммов и дальность полета до 290 километров. Ракета Х-69 является "универсальной" в плане носителей, поэтому может применяться не только с Су-57, но также с самолетов МиГ-29К и МиГ-35, Су-34 и Су-35.

Напомним, в ночь на 19 октября 2024 года украинские Воздушные силы впервые сбили крылатую ракету РФ класса "воздух-земля" Х-69, которая имела кассетную боевую часть.

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