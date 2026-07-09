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В изумрудном костюме и золотых туфлях: премьер Италии продемонстрировала эффектный наряд на саммите НАТО
Джорджа Мелони появилась на мероприятии в новом красивом наряде.
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони приняла участие в заседании Североатлантического совета, которое состоялось в рамках 36-го саммита глав государств и правительств НАТО в Президентском комплексе в Анкаре.
Политик появилась там в изумрудно-зеленом костюме, состоящем из приталенного жакета с классическими лацканами и широких брюк со стрелками. Под жакет она надела шелковую рубашку в тон с легким атласным блеском и расстегнутыми верхними пуговицами.
Ярким акцентом ее наряда стал широкий золотистый чокер из фактурного металла, который эффектно контрастировал с насыщенным зеленым оттенком наряда. К нему Джорджа добавила лаконичные кольца и серьги-пусеты.
Джорджа дополнила наряд остроносыми золотыми туфлями на высоких шпильках. У нее была идеально ровная прическа, макияж с темно-зелеными тенями и розовой помадой.
Напомним, Джордж Мелони в удобном костюме с узором «елочка» посетила соревнования по плаванию.