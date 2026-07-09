В изумрудном костюме и золотых туфлях: премьер Италии продемонстрировала эффектный наряд на саммите НАТО

Джорджа Мелони / © Getty Images

Реклама

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони приняла участие в заседании Североатлантического совета, которое состоялось в рамках 36-го саммита глав государств и правительств НАТО в Президентском комплексе в Анкаре.

Политик появилась там в изумрудно-зеленом костюме, состоящем из приталенного жакета с классическими лацканами и широких брюк со стрелками. Под жакет она надела шелковую рубашку в тон с легким атласным блеском и расстегнутыми верхними пуговицами.

Джорджа Мелони / © Associated Press

Ярким акцентом ее наряда стал широкий золотистый чокер из фактурного металла, который эффектно контрастировал с насыщенным зеленым оттенком наряда. К нему Джорджа добавила лаконичные кольца и серьги-пусеты.

Реклама

Джорджа Мелони / © Getty Images

Джорджа дополнила наряд остроносыми золотыми туфлями на высоких шпильках. У нее была идеально ровная прическа, макияж с темно-зелеными тенями и розовой помадой.

Джорджа Мелони / © Getty Images

Напомним, Джордж Мелони в удобном костюме с узором «елочка» посетила соревнования по плаванию.

Новости партнеров